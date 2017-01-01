Ahmet Burak’tan Sonra 3 Oyuncu Daha Yolcu
TFF 1. Lig’de şampiyonluk yarışının içerisinde olan Evkur Yeni Malatyaspor, dört oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan sarı kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna katmak istediği oyuncularla dirsek temasını sürdüren yönetim, Ahmet Burak Solakel’den sonra Erkan Sekman, Sinan Özkan ve Semih Beyaz ile yollarını ayırma kararı aldı.
Yönetimin genç oyuncusu Semih Beyaz’ı oynayabileceği bir takıma kiralık olarak göndereceği öğrenilirken, Ahmet Burak Solakel, Erkan Sekman ve Sinan Özkan ile yollar tamamen ayrıldı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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Bencede mantikli olur sinan özkan da ışık goremedim cok yetersiz bu lig icin diger semih ve erkan da zaten hicbir varlik katmiyorlardi takima yerinde bir karar
murat akça anlaşılan 2 yarıda saç baş yoldurmaya devam edecek irfan buz ve ekibi yönetimkimsenin göremediğini neyi görüyorlar bu oyuncunun sadat tecrubesinde anlaşılan