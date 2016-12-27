EYMS 3 İç Saha Maçını İstanbul’da mı Oynayacak?

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da, takımın ikinci yarıda maçlarını İstanbul’da oynaması için girişim yapılacağı iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Kulüp başkanı Adil Gevrek’in “İç saha maçları bizim için şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. İkinci yarı öncesinde yönetim olarak maçları İstanbul’da oynama gibi bir düşüncemiz var” açıklamasının ardından gözler ikinci yarıda Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarının nerede oynanacağına çevrildi.

Yeni stadın yapılmasından dolayı Malatya İnönü Stadı’na yatırım yapılmaması nedeniyle stadın zemini elverişsiz bir hale geldi. Kulüp personelinin özverili çalışmalarıyla Spor Toto 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı İnönü Stadı, TFF 1. Lig maçlarına da iki sezondur ev sahipliği yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek’in İnönü Stadı’nın son sezonunu yaşadığını ifade ederek, “Stadın zemini artık müsabaka oynanacak durumda değil” açıklaması sonrası kimileri maçların İstanbul’da oynanmak istenmesini olumlu karşılarken, taraftarlar ise buna olumlu bakmıyor.

TRT Spor yorumcularından Tunç Kayacı da, Salı akşamı yayınlanan programda, Evkur Yeni Malatyaspor’un ikinci yarıdaki 3 iç saha maçını (Sivasspor, Mersin İdmanyurdu ve Denizlispor) İstanbul’da, sonraki maçlarının da ‘yetişirse’ Malatya’daki yeni stadyumda oynamasının düşünüldüğü bilgisini edindiğini söyledi.

Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal, “Maçlarımızı İstanbul’da oynama gibi bir lüksümüz yok. Ben eminim ki yönetim ve başkanımızın da böyle bir düşüncesi yoktur” açıklamasını yaparak, düşüncenin yanlış olduğuna dikkat çekti.

SAHASINDA 17 PUAN TOPLADI

Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı’nda oynadığı 8 karşılaşmada 17 puan toplayarak, sahasında en çok puan toplayan 5 takım arasında yer aldı.

Sarı kırmızılılar, sahasında oynadığı 8 karşılaşmada 5 kez galip geldi. 2 karşılaşmada berabere kalan Malatya ekibi, sadece 1 maç kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda ise 8 maçta 13 puan toplayarak, en çok puan toplayan takım oldu. Sarı kırmızılar, 8 maçta 4 kez galip gelirken, 1 kez berabere kaldı ve 3 maçı da kaybetti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi