EYMS 3 Puan Hedefiyle Hazırlanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, alt sıradaki takımlarla arasındaki puan farkını açıp, rahatlamak istiyor.

Ligin 28.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak olan karşılaşmaya çevrildi. Ligde topladığı 37 puanla onuncu sırada bulunan sarı kırmızılılar, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor karşısında mutlak 3 puanı hedefliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana bütün futbolcular katıldı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden çalışma, hücum ve savunmaya yönelik çalışmanın ardından tamamlandı.

GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI’NDAN MORAL ZİYARETİ

Bu arada, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi, sarı kırmızılı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’ndeki antrenmanını ziyaret ederek, teknik heyet ve futbolculara moral verdi. Şube yönetimi, yeni tesisi de ziyaret ederek, sportif direktör Ali Ravcı ile bir araya geldi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi yönetimi, takımın antrenmanını ziyaret ederek, Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak olan karşılaşma öncesi teknik heyet ve futbolculara moral desteği vererek, başarılar diledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi’nin ziyaretinde teknik heyet ve futbolcularla birlikte Türk Bayrağı açılarak toplu fotoğraf çektirildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com