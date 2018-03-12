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Malatya Haber -

EYMS 4 Hafta Sonra Kaybetti

EYMS 4 Hafta Sonra Kaybetti
  • 12.03.2018
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Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde dört hafta sonra sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 kaybetti.

Ligde son olarak 20.haftada deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 kaybeden sarı kırmızılılar, 4 haftalık bölümde 2 galibiyet, 2’de beraberlik alarak 8 puan toplamıştı. 9 haftada sadece 1 kez kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, 25.haftada sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 kaybetti.

Ligde dört haftalık serisi bozulan Evkur Yeni Malatyaspor, 25 haftalık bölümde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak 34 puan topladı.

İÇ SAHADA DÖRDÜNCÜ YENİLGİ

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon sahasında dördüncü yenilgisini aldı. Sahasında 13 karşılaşmaya çıkan sarı kırmızılılar, 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet aldı.

Ligin 15.haftasında sahasında Göztepe’ye 3-2 mağlup olduktan sonra Galatasaray’ı 2-1 Demir Grup Sivasspor’u 1-0, Kardemir Karabükspor’u 3-1 yenen, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında dört maç sonra mağlubiyetle tanıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe’den sonra Fenerbahçe’ye kaybetti.

Yeni Malatya Gazetesi

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