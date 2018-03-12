EYMS 4 Hafta Sonra Kaybetti
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde dört hafta sonra sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 kaybetti.
Ligde son olarak 20.haftada deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 kaybeden sarı kırmızılılar, 4 haftalık bölümde 2 galibiyet, 2’de beraberlik alarak 8 puan toplamıştı. 9 haftada sadece 1 kez kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, 25.haftada sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 kaybetti.
Ligde dört haftalık serisi bozulan Evkur Yeni Malatyaspor, 25 haftalık bölümde 9 galibiyet, 7 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak 34 puan topladı.
İÇ SAHADA DÖRDÜNCÜ YENİLGİ
Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon sahasında dördüncü yenilgisini aldı. Sahasında 13 karşılaşmaya çıkan sarı kırmızılılar, 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4’te mağlubiyet aldı.
Ligin 15.haftasında sahasında Göztepe’ye 3-2 mağlup olduktan sonra Galatasaray’ı 2-1 Demir Grup Sivasspor’u 1-0, Kardemir Karabükspor’u 3-1 yenen, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında dört maç sonra mağlubiyetle tanıştı.
Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe’den sonra Fenerbahçe’ye kaybetti.
Yeni Malatya Gazetesi