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Malatya Haber -

EYMS 6 Hafta Sonra Yeniden Lider Oldu

EYMS 6 Hafta Sonra Yeniden Lider Oldu
  • 13.02.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Ligi’nde 6 hafta sonra yeniden lider oldu ve 20’nci haftayı lider olarak tamamladı. 19’uncu haftaya lider olarak giren Eskişehirspor kendi sahasında yenilip, ikinci sıradaki Göztepe kendi sahasında berabere kalarak puan kaptırınca, Cumartesi günkü Denizlispor galibiyetiyle 3 puan alarak yeniden liderliğe yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, 21’inci haftaya lider olarak girdi.

TOPLU SONUÇLAR..
TFF 1. Ligi’nde 20. hafta maçlarının toplu sonuçları şöyle:

Evkur Yeni Malatyaspor  3 – 1  Denizlispor
Ümraniyespor  2 – 1  Elazığspor
Eskişehirspor  1 – 5  Manisaspor
Mersin İdmanyurdu  2 – 2  Boluspor
Bandırmaspor  2 – 3  Altınordu A.Ş.
Sivasspor  2 – 1  Samsunspor
Giresunspor  3 – 1  Şanlıurfaspor
Adana Demirspor  4 – 1  Gaziantep B.Ş. Bld.Spor
Göztepe A.Ş.  1 – 1  Balıkesirspor

Bu sonuçların ardından 20. hafta sonunda puan durumu şöyle:

Takım O P
1.Evkur Yeni Malatyaspor 20 37
2.Göztepe A.Ş.    20 36
3.Sivasspor    20 35
4.Eskişehirspor    20 35
5.Giresunspor    20 33
6.Ümraniyespor    19 29
7.Boluspor    20 28
8.Denizlispor    20 26
9.Adana Demirspor    20 26
10.Balıkesirspor    19 25
11.Altınordu A.Ş.    20 25
12.Şanlıurfaspor    20 22
13.Gaziantep B.Ş. Bld.Spor    20 22
14.Manisaspor    20 20
15.Elazığspor    20 18
16.Bandırmaspor    20 18
17.Samsunspor    20 14
18.Mersin İdmanyurdu    20 14

21. HAFTA MAÇLARı..
TFF 1. Ligi’nde 17 Şubat Cuma ve 20 Şubat Pazartesi günleri arasında oynanacak olan 21. hafta maçlarının programı şöyle:

17.02.2017    18:30    Samsunspor – Mersin İdmanyurdu
18.02.2017    13:00    Manisaspor – Giresunspor
18.02.2017    16:00    Altınordu A.Ş. – Adana Demirspor
18.02.2017    18:30    Şanlıurfaspor – Göztepe A.Ş.
19.02.2017    13:00    Boluspor – Ümraniyespor
19.02.2017    13:00    Gaziantep B.Ş. Bld.Spor – Evkur Yeni Malatyaspor
19.02.2017    16:00    Elazığspor – Eskişehirspor
19.02.2017    18:30    Balıkesirspor – Bandırmaspor
20.02.2017    18:30    Denizlispor – Sivasspor

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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