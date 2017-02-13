EYMS 6 Hafta Sonra Yeniden Lider Oldu

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Ligi’nde 6 hafta sonra yeniden lider oldu ve 20’nci haftayı lider olarak tamamladı. 19’uncu haftaya lider olarak giren Eskişehirspor kendi sahasında yenilip, ikinci sıradaki Göztepe kendi sahasında berabere kalarak puan kaptırınca, Cumartesi günkü Denizlispor galibiyetiyle 3 puan alarak yeniden liderliğe yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, 21’inci haftaya lider olarak girdi.

TOPLU SONUÇLAR..

TFF 1. Ligi’nde 20. hafta maçlarının toplu sonuçları şöyle:

Evkur Yeni Malatyaspor 3 – 1 Denizlispor

Ümraniyespor 2 – 1 Elazığspor

Eskişehirspor 1 – 5 Manisaspor

Mersin İdmanyurdu 2 – 2 Boluspor

Bandırmaspor 2 – 3 Altınordu A.Ş.

Sivasspor 2 – 1 Samsunspor

Giresunspor 3 – 1 Şanlıurfaspor

Adana Demirspor 4 – 1 Gaziantep B.Ş. Bld.Spor

Göztepe A.Ş. 1 – 1 Balıkesirspor

Bu sonuçların ardından 20. hafta sonunda puan durumu şöyle:

Takım O P

1.Evkur Yeni Malatyaspor 20 37

2.Göztepe A.Ş. 20 36

3.Sivasspor 20 35

4.Eskişehirspor 20 35

5.Giresunspor 20 33

6.Ümraniyespor 19 29

7.Boluspor 20 28

8.Denizlispor 20 26

9.Adana Demirspor 20 26

10.Balıkesirspor 19 25

11.Altınordu A.Ş. 20 25

12.Şanlıurfaspor 20 22

13.Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 20 22

14.Manisaspor 20 20

15.Elazığspor 20 18

16.Bandırmaspor 20 18

17.Samsunspor 20 14

18.Mersin İdmanyurdu 20 14

21. HAFTA MAÇLARı..

TFF 1. Ligi’nde 17 Şubat Cuma ve 20 Şubat Pazartesi günleri arasında oynanacak olan 21. hafta maçlarının programı şöyle:

17.02.2017 18:30 Samsunspor – Mersin İdmanyurdu

18.02.2017 13:00 Manisaspor – Giresunspor

18.02.2017 16:00 Altınordu A.Ş. – Adana Demirspor

18.02.2017 18:30 Şanlıurfaspor – Göztepe A.Ş.

19.02.2017 13:00 Boluspor – Ümraniyespor

19.02.2017 13:00 Gaziantep B.Ş. Bld.Spor – Evkur Yeni Malatyaspor

19.02.2017 16:00 Elazığspor – Eskişehirspor

19.02.2017 18:30 Balıkesirspor – Bandırmaspor

20.02.2017 18:30 Denizlispor – Sivasspor

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com