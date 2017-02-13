EYMS 6 Hafta Sonra Yeniden Lider Oldu
Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Ligi’nde 6 hafta sonra yeniden lider oldu ve 20’nci haftayı lider olarak tamamladı. 19’uncu haftaya lider olarak giren Eskişehirspor kendi sahasında yenilip, ikinci sıradaki Göztepe kendi sahasında berabere kalarak puan kaptırınca, Cumartesi günkü Denizlispor galibiyetiyle 3 puan alarak yeniden liderliğe yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, 21’inci haftaya lider olarak girdi.
TOPLU SONUÇLAR..
TFF 1. Ligi’nde 20. hafta maçlarının toplu sonuçları şöyle:
Evkur Yeni Malatyaspor 3 – 1 Denizlispor
Ümraniyespor 2 – 1 Elazığspor
Eskişehirspor 1 – 5 Manisaspor
Mersin İdmanyurdu 2 – 2 Boluspor
Bandırmaspor 2 – 3 Altınordu A.Ş.
Sivasspor 2 – 1 Samsunspor
Giresunspor 3 – 1 Şanlıurfaspor
Adana Demirspor 4 – 1 Gaziantep B.Ş. Bld.Spor
Göztepe A.Ş. 1 – 1 Balıkesirspor
Bu sonuçların ardından 20. hafta sonunda puan durumu şöyle:
Takım O P
1.Evkur Yeni Malatyaspor 20 37
2.Göztepe A.Ş. 20 36
3.Sivasspor 20 35
4.Eskişehirspor 20 35
5.Giresunspor 20 33
6.Ümraniyespor 19 29
7.Boluspor 20 28
8.Denizlispor 20 26
9.Adana Demirspor 20 26
10.Balıkesirspor 19 25
11.Altınordu A.Ş. 20 25
12.Şanlıurfaspor 20 22
13.Gaziantep B.Ş. Bld.Spor 20 22
14.Manisaspor 20 20
15.Elazığspor 20 18
16.Bandırmaspor 20 18
17.Samsunspor 20 14
18.Mersin İdmanyurdu 20 14
21. HAFTA MAÇLARı..
TFF 1. Ligi’nde 17 Şubat Cuma ve 20 Şubat Pazartesi günleri arasında oynanacak olan 21. hafta maçlarının programı şöyle:
17.02.2017 18:30 Samsunspor – Mersin İdmanyurdu
18.02.2017 13:00 Manisaspor – Giresunspor
18.02.2017 16:00 Altınordu A.Ş. – Adana Demirspor
18.02.2017 18:30 Şanlıurfaspor – Göztepe A.Ş.
19.02.2017 13:00 Boluspor – Ümraniyespor
19.02.2017 13:00 Gaziantep B.Ş. Bld.Spor – Evkur Yeni Malatyaspor
19.02.2017 16:00 Elazığspor – Eskişehirspor
19.02.2017 18:30 Balıkesirspor – Bandırmaspor
20.02.2017 18:30 Denizlispor – Sivasspor
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com