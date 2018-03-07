EYMS 9 Haftada 18 Puan Topladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 9 karşılaşmada 18 puan toplarken, 2 puan ortalamasıyla iyi bir çıkış yakaladı.

Süper Ligde geride kalan 24 haftalık süreçte 9 galibiyet, 7 beraberlik, 8de mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 9 haftalık süreçte 18 puan topladı.

Ligin ilk yarısında 16.haftada sahasına Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar, 17.haftada deplasmanda Kayserispor’u 1-0’la geçerek, devre arasına 22 puanla girdi. Ligin ikinci yarısında 7 karşılaşmada 12 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 34’e yükseltirken, iyi bir gidişat yakaladı.

9 MAÇTA 5 GALİBİYET

Sarı kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 9 karşılaşmada 5 kez galip gelirken, 3 karşılaşmada berabere kaldı ve sadece 1 karşılaşmayı kaybetti.

Ligde 9 haftalık bölümde Galatasaray’ı 2-1, Kardemir Karabükspor’u 3-1, Kayserispor, Demir Grup Sivassporve Atiker Konyaspor’u 1-0’lık skorlarla yendi.

Osmanlıspor ve Bursaspor ile 0-0, Kasımpaşa’yla da 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 9 haftalık bölümde sadece 20.haftada deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup oldu.

İÇ SAHADA 19 PUAN TOPLADILAR

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’de şuana kadar oynadığı 12 iç saha maçında 19 puan topladı.

Sahasında oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet alabilen sarı kırmızılılar, 4 karşılaşmada berabere kalırken, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Osmanlıspor’u 3-1, Galatasaray’ı 2-1, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor’u 1-0, Kardemir Karabükspor’u 3-1 mağlup etti.

ÖNE GEÇTİKLERİ KARŞILAŞMALARI KAYBETMİYORLAR

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde öne geçtiği karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, öne geçtiği 10 karşılaşmanın 9’unu kazanırken, 1’inde ise berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 24 haftalık bölümde ilk golü attığı karşılaşmaları kaybetmedi. Sarı kırmızılılar, ilk golü attığı 10 karşılaşmanın 9’unu kazandı, 1’inde ise berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçtiği karşılaşmalarda Osmanlıspor’u sahasında 3-1, deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 4-2, sahasında Trabzonspor’u 1-0, deplasmanda Gençlerbirliğini 1-0, sahasında Galatasaray’ı 2-1, deplasmanda Kayserispor’u 1-0, sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0, sahasında Kardemir Karabükspor’u 3-1, deplasmanda ise Atiker Konyaspor’u 1-0 yendi.

Sarı kırmızılılar, ligin 21.haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada 1-0 öne geçmiş ancak karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Yeni Malatya Gazetesi