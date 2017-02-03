EYMS 9 Şubat’a Kadar Antalya’da

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, lige Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle verilen ara kapsamında Antalya Lara’da başladığı mini kamp çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Ligde 19 hafta sonunda 34 puanla üçüncü sırada yer alan sarı kırmızılılar, lige verilen arayı Antalya’da mini kamp çalışması yaparak değerlendiriyor. Ligin 20’nci haftasında Denizlispor ile İstanbul’da karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, 9 Şubat’a kadar Antalya’daki çalışmalarını sürdürecek. Sarı kırmızılılar, 10 Şubat’ta İstanbul’a geçerek, 11 Şubat Cumartesi günü İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

“HAZIRLIKLARIMIZ GAYET İYİ GİDİYOR”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, Antalya’daki mini kamp çalışmalarının iyi geçtiğini belirtti.

Ravcı, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, “Takımımız Antalya Lara’da çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Şuanda her şey bizim adımıza iyi geçiyor. Denizlispor ile 11 Şubat’ta karşılaşacağız. Önümüzde uzun bir süre var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

“SAKAT FUTBOLCULARIMIZ ARAMIZA KATILIYOR”

Ravcı, takımda sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili de bilgiler verdi.

Boubacar Dialiba Diabang’ın takımla birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Ravcı, “Mehmet Sak ve Sadık Çiftpınar takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Ama bu futbolcularımızla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Gidişatları oldukça iyi. Denizlispor maçına kadar hazır hale geleceklerini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ravcı, Boluspor ile Pazar günü bir hazırlık karşılaşması oynayacaklarını kaydetti.

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Yeni Malatya Gazetesi