EYMS- A.Alanya Maçı Biletleri Satışta
Süper Ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemi Alanyaspor karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.
Süper Ligin 27.haftasında Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının gelirinin tamamı Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmıştı. Anlamlı bir kampanyaya imza atan yönetim, Aytemiz Alanyaspor maçının biletlerini de makul seviyede tuttu.
Biletlerin fiyatları şöyle:
Batı alt-50 TL
Batı üst-30 TL
Doğu alt-10 TL
Doğu üst-7,5 TL
Güney alt-7,5 TL
Güney üst-5 TL
Kuzey alt-7,5 TL
Kuzey üst-5 TL
Misafir-6,5 TL.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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