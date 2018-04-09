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Malatya Haber -

EYMS- A.Alanya Maçı Biletleri Satışta

EYMS- A.Alanya Maçı Biletleri Satışta
  • 10.04.2018
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Süper Ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemi Alanyaspor karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Süper Ligin 27.haftasında Malatya’da oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği maçının gelirinin tamamı Mehmetçik Vakfı’na bağışlanmıştı. Anlamlı bir kampanyaya imza atan yönetim, Aytemiz Alanyaspor maçının biletlerini de makul seviyede tuttu.

Biletlerin fiyatları şöyle:

Batı alt-50 TL

Batı üst-30 TL

Doğu alt-10 TL

Doğu üst-7,5 TL

Güney alt-7,5 TL

Güney üst-5 TL

Kuzey alt-7,5 TL

Kuzey üst-5 TL

Misafir-6,5 TL.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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