EYMS A.Alanya Maçı Taktiğini Çalıştı

Süper Ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın taktik provasını gerçekleştirdi.

Ligde 28 haftalık bölümde 37 puan toplayan ve son maçında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, 29.haftada Yeni Malatya Stadyumu’nda küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

Ligde geride kalan 4 haftada 3 mağlubiyet, 1’de galibiyet alan sarı kırmızılılar, 29.haftada Yeni Malatya Stadyumu’nda konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor’u yenerek, 40 puana ulaşmak istiyor.

Sarı kırmızılılar, Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın taktik provasını Yeni Malaya Stadyumu’nda, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirdi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışması yapan futbolcular, dar alana kısa pas ve top kapma çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Ligin 27.haftasında Malatya’da oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasındaki kadroyu sahaya sürmeyi planladığı öğrenilen teknik direktör Erol Bulut, taktik provada sık sık oyunu durdurarak, futbolcularına uyarılarda bulundu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com