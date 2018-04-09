EYMS A.Alanya Maçına Hazırlanıyor

Süper Ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 28.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren bir mücadeleye çıkacak olan sarı kırmızılılar, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyoner eşliğinde yapılan çalışmasının ardından gerçekleştirilen pas ve top kapma çalışmasıyla tamamlandı.

Orta saha oyuncuları Nacar Barazite ve Issiar Dia ile sağ kanat oyuncusu ve Michael Pereira ve forvet oyuncunu Khalid Boutaib’in yer almadığı antrenmanda, sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçı kadrosunda yer alamayan orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi