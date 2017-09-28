EYMS- A.Konya Maçının Hakemi
Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre, 1 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasını Koray Gençerler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş’ın 1 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
29 Eylül Cuma
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
30 Eylül Cumartesi
14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy
1 Ekim Pazar
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus
HAKEM MANİSA BÖLGESİ’NDEN
Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Koray Gençerler yönetecek.
Gençerler’in yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan ile İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İbrahim Bozbey yapacak.
Karşılaşmada Sakarya Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Erkan Engin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Erkan Engin, Evkur Yeni Malatyaspor’un İnegölspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçını yönetmiş ve sarı kırmızılılar, karşılaşmayı 2-0 kazanarak, 4. Tur’a yükselmişti.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
yine yandık,manisa bölgesi