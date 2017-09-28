EYMS- A.Konya Maçının Hakemi

Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre, 1 Ekim Pazar günü saat 14.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasını Koray Gençerler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş’ın 1 Ekim Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin 7. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

29 Eylül Cuma

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

30 Eylül Cumartesi

14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.30 Kayserispor-Bursaspor: Hüseyin Göçek

19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

1 Ekim Pazar

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Halil Umut Meler

19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.30 Beşiktaş-Trabzonspor: Fırat Aydınus

HAKEM MANİSA BÖLGESİ’NDEN

Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Koray Gençerler yönetecek.

Gençerler’in yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan ile İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İbrahim Bozbey yapacak.

Karşılaşmada Sakarya Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Erkan Engin ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Erkan Engin, Evkur Yeni Malatyaspor’un İnegölspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçını yönetmiş ve sarı kırmızılılar, karşılaşmayı 2-0 kazanarak, 4. Tur’a yükselmişti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi