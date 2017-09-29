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Malatya Haber -

EYMS- A.Konya U-21 Maçı İnönü’de

EYMS- A.Konya U-21 Maçı İnönü’de
  • 29.09.2017
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U21 Süper Ligi’nin 7’nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 1 Ekim Pazar günü 11.00’de başlayacak maç Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak.

U21 Süper Ligi’nde 6’ncı hafta deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 yenerek, puanını 10’a yükselten Evkur Yeni Malatyaspor, haftayı 7’nci sırada tamamlamıştı. U21 Süper Ligi’nde 6’ncı haftada sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-0’la geçen Atiker Konyaspor ise ligde aldığı 4 galibiyet ile 4’üncü sırada bulunuyor.

U21 Süper Ligi’nin iki formda ekibi Evkur Yeni Malatyaspor ile Atiker Konyaspor’un daha önceden 1 Ekim Pazar günü 14.00’da Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde karşı karşıya geleceği açıklanmıştı ancak TFF maçın saatini ve oynayacağı sahayı güncelledi. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşması 1 Ekim Pazar günü 11.00’de Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak.

U21 Süper Ligi’nin yedinci haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasını Ömer Faruk Gültekin, Onur Sekman, Mehmet Çakmak hakem üçlüsü yönetecek.

Yeni Malatya Gazetesi

 

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