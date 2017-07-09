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Malatya Haber -

EYMS, Adana D.Spor İle Oynayacak

EYMS, Adana D.Spor İle Oynayacak
  • 09.07.2017
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Bolu’da 1. Etap kamp çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor ilk hazırlık maçını Pazartesi günü Adana Demirspor’la oynayacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 10 günlük bir dönemi geride bırakan sarı-kırmızılı takımda Dia’nın da kampa katılmasıyla eksik oyuncu kalmadı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde iki çalışma yaparak günü tamamlayan Malatya temsilcisinde gözler yarınki Adana Demirspor ile oynayacak hazırlık müsabakasına çevrildi. TFF 1. Lig ekibiyle oynanacak maçta daha çok fiziksel olarak hazır halde olan oyunculara şans vereceği öğrenilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın aynı zamanda kadrodaki şişkinliği gidermek için de göndereceği isimleri yavaş yavaş netleştireceği ifade edildi. 13 Temmuz’da 1. Etap kampını noktalayacak sarı kırmızılılar ikinci hazırlık maçını Süper Lig temsilcisi Karabükspor ile oynayacak.

iha

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