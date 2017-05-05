EYMS Adana Demirspor Hazırlığını Sürdürdü

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor’da Adana Demirspor müsabakasının hazırlıkları sürüyor. Geçen hafta alınan 5-0’lık Bandırmaspor mağlubiyetinin moral bozukluğunu üzerinden atmaya çalışan sarı-kırmızılı takımda yapılan çalışmaya bütün futbolcular katıldı.

Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan teknik direktör İrfan Buz, kalan 3 haftada iplerin ellerinde olduğunu, bu saatten sonra kalan mücadeleleri kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyledi.

Golcü futbolcu Ayite’nin düz koşu yaptığı antrenmanda Adana Demirspor maçının taktiğini uygulatan Buz’un takım kadrosunda bazı değişikliklere gittiği gözlendi.

Tecrübeli teknik adamın özellikle savunma bloğunda artan hataları asgariye indirmek için cezası biten Murat Akça’yı Sadık Çiftpınar ile birlikte çift stoper olarak as takımda denediği görüldü.

Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor’un yarın yapacağı antrenmanı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de moral amaçlı ziyaret edeceği belirtildi.

Tüfenkci’nin futbolculara ve teknik heyete çiçek vererek, Malatyalıların kendilerine olan güvenini ileteceği öğrenildi.

iha