EYMS Ahmet Burak’la Yollarını Ayırdı
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giyen sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel ile yollar ayrıldı. Solakel’in eski takımı Adana Demirspor ile anlaştığı iddia edildi.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor’dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel ile yollarını ayırma kararı aldı. Solakel, sarı kırmızılı takım ile yollarını ayırdıktan sonra eski takımı Adana Demirspor ile prensipte anlaştığı iddia edildi.
Evkur Yeni Malatyaspor’un spotif direktörü Ali Ravcı, Ahmet Burak Solakel ile yollarını ayırdıklarını doğruladı.
Solakel, Evkur Yeni Malatyaspor’da 13 maçta 1047 dakika görev aldı. Solakel, 4 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
Yeni Malatya Gazetesi
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Cok yerinde bir karar genc gelecek vaat eden çalışkan iyi biri gelmeli