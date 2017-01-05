EYMS Ahmet’i Renklerine Bağladı

Bir süredir forvet arayışlarında olan Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran Ahmet Aras’ı (fotoğraftaki) renklerine bağladı.

TFF 1. Lig’de ikinci yarıya güçlü bir kadroyla girmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor, Murat Akın ve Milan Djurıc transferlerinden olumlu sonuç alamayınca rotasını Ahmet Aras’a çevirdi.

İstanbul’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde uzun süren bir pazarlık görüşmesi yapılan Ahmet, sarı-kırmızılı kulübün teklifine olumlu yanıt vererek, kendisini Yeni Malatyasporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Ahmet Aras attığı imzanın ardından yeni takımının Antalya kampına katıldı.

Ahmet Aras’ın alınmasının ardından forvet transferini noktalayan Evkur Yeni Malatyaspor, orta saha ve sol beke de birer oyuncu transfer etmeyi planlıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI..

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer etmek istediği Boşnak Milan Djuric ile Murat Akın’ın başka kulüplere imza atması, sarı-kırmızılı taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un bir süredir peşinde olduğu forvet oyuncusu Milan Djuric İngiltere 2. Lig takımlarından Bristol City’e, Murat Akın ise TFF 1. Lig ekibi Göztepe’ye transfer oldu.

Bristol City, Milan Djuric’e daha yüksek bonservis ödedi

TFF 1. Lig’de ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, İtalya Seri B takımlarından Cesena forması giyen Milan Djuric ile bir süredir ilgileniyordu.

Yüksek bonservisi yüzünden anlaşmaya yanaşmayan Evkur Yeni Malatyaspor, Boşnak futbolcuyu İngiltere 2. Lig takımı Bristol City’e kaptırdı. Yeni takımıyla sözleşme imzalayan ve kulübün formasıyla poz veren Djuric’e İngiliz takımının 1 milyon 800 Euro bonservis bedeli ödediği öğrenildi.

Murat Akın, Göztepe’ye imza attı

Evkur Yeni Malatyaspor’un transferde talip olduğu bir diğer oyuncu Murat Akın da TFF 1. Lig takımı Göztepe ile bugün sözleşme imzaladı. İsviçre’nin FC Wil takımında forma giyen orta saha oyuncusu transferde uzun süre Evkur Yeni Malatyaspor’un gündemini meşgul etmişti.

Daha önce Türkiye’de forma giydiği birçok kulüpte şampiyonluk yaşayan Murat Akın’ın Göztepe’ye transferi Yeni Malatyasporlu taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

iha