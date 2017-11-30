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Final

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Malatya Haber -

EYMS Akhisar Maçına Hazırlanıyor

EYMS Akhisar Maçına Hazırlanıyor
  • 30.11.2017
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 Süper Ligin 14.haftasında deplasmanda Manisa ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını İzmir’de sürdürüyor.

  Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında Ankara’da Osmanlıspor’a 3-1 yenilen sarı kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından İzmir’e geçmişti. Cumartesi günü 14.00’da Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, Bucaspor’un tesislerinde hazırlıklarını sürdürüyor.

  Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, süresiz kadro dışı bırakılan stoper Yalçın Ayhan dışında bütün futbolcular yer aldı. Sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Mustafa Batuhan Altıntaş takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, kupa maçında oyuna sonradan giren sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran takımla hazırlıklarını sürdürdü.

  Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarının iyi geçtiğini belirterek, deplasmandan galibiyetle dönüp, iç sahada oynayacakları Göztepe ve Galatasaray karşılaşmalarına yoğunlaşmak istediklerini söyledi. Ravcı, “Ufak tefek sakatlıkları olan futbolcularımız var ancak ciddi bir problem yok. Sakat ya da kart cezalısı futbolcumuz yok. Maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Her maça olduğu gibi bu karşılaşmaya da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Deplasmandan istediğimiz sonucu almak istiyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. abayram dedi ki:
    1 Aralık 2017, 11:49

    Yalçın af edilmezse hezimete uğrarız . daha sonrada başımızı taşlara vururuz

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  2. BASRİ GÜREL dedi ki:
    1 Aralık 2017, 11:04

    İZMİRDEN MALATYALILAR DERNEĞİ OLARAK ARAÇ KALDIRIYORUZ VE TOPLU HALDE GİDİYORUZ MANİSAYA. TIPKI GEÇEN YIL MANİSASPOR MAÇINDA OLDUĞU GİBİ GALİBİYET BEKLİYORUZ KAPLANLARDAN…

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