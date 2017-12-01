EYMS Akhisarspor İle Karşı Karşıya Geliyor

Süper Ligin 14.haftasında bugün Manisa ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde geride kalan 3 haftada sadece 1 puan kazanabilen Evkur Yeni Malatyaspor, konuk olacağı Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında mutlak 3 puanı hedefliyor. Cumartesi günü saat 14.00’da Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmaya İzmir’de hazırlanan sarı kırmızılılar, deplasmandan 3 puanı alıp, ilk yarıda kalan son 3 maç öncesi moral depolamak istiyor.

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada Medipol Başakşehir’e 2-0, Aytemiz Alanyaspor’a ise 1-0 mağlup olan Malatya temsilcisi, 13.haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı. Hafta içerisinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5.tur ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor Futbol Kulübü’ne 3-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, Akhisarspor deplasmanından galibiyetle dönerek, iç sahada üst üste oynayacağı Göztepe ve Galatasaray karşılaşmalarına yoğunlaşmanın hesaplarını yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4’te mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği’ni yenerken, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor’a mağlup oldu.

Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında şu ana kadar oynadığı 6 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken, 1’inde berabere kaldı, 1’ini ise kaybetti.

Yeni Malatya Gazetesi