EYMS Antalya’da Kampa Giriyor

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü Antalya’da toplanarak, mini bir kamp çalışması yapacak.

Ligin 19’ncu haftasında deplasmanda Samsunspor’a 3-0 yenilen ve haftayı 34 puanda tamamlayan sarı kırmızılılar, milli takım nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da değerlendirecek.

Samsunspor karşılaşması sonrası izne ayrılan teknik heyet ve futbolcular, Çarşamba günü Antalya’da toplanarak, hem mini bir kamp çalışması yapacak hem de ligin 20’nci haftasında Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verecek.

“TAKIM ANTALYA’DA TOPLANACAK”

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 19 hafta sonunda 34 puan topladı. Puan sıralamasında bir sıra gerileyen sarı kırmızılılar, haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Samsunspor maçı sonrası teknik heyet ve futbolculara, milli takım arası nedeniyle üç günlük bir izin verildi. Takım izin sonrası Antalya’da toplanarak, çalışmalarını sürdürecek.

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, takımın iznin ardından Antalya’da çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Ravcı, takımın Çarşamba günü Antalya’da toplanacağını ve kısa süreli bir kamp çalışmsı yapacağını belirtti.

“TFF’YE BAŞVURDUK”

Ravcı, takımın maçlarının İstanbul’da oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gerekli başvuru yaptıklarını kaydetti.

Malatya İnönü Stadı’nın zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle takımın Denizlispor maçını İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da oynaması için gerekli girişimleri yaptıklarını ifade eden Ravcı, “Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu’na da başvurumuz yaptık. Şuanda federasyondan çıkacak kararı bekliyoruz. Karar olumlu çıkarsa, takımımız Antalya’da çalışmaların ardından 11 Şubat’ta Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul’a geçecek” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi