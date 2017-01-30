EYMS Antalya’da Kampa Giriyor
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Çarşamba günü Antalya’da toplanarak, mini bir kamp çalışması yapacak.
Ligin 19’ncu haftasında deplasmanda Samsunspor’a 3-0 yenilen ve haftayı 34 puanda tamamlayan sarı kırmızılılar, milli takım nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da değerlendirecek.
Samsunspor karşılaşması sonrası izne ayrılan teknik heyet ve futbolcular, Çarşamba günü Antalya’da toplanarak, hem mini bir kamp çalışması yapacak hem de ligin 20’nci haftasında Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verecek.
“TAKIM ANTALYA’DA TOPLANACAK”
Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 19 hafta sonunda 34 puan topladı. Puan sıralamasında bir sıra gerileyen sarı kırmızılılar, haftayı üçüncü sırada tamamladı.
Samsunspor maçı sonrası teknik heyet ve futbolculara, milli takım arası nedeniyle üç günlük bir izin verildi. Takım izin sonrası Antalya’da toplanarak, çalışmalarını sürdürecek.
Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, takımın iznin ardından Antalya’da çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
Ravcı, takımın Çarşamba günü Antalya’da toplanacağını ve kısa süreli bir kamp çalışmsı yapacağını belirtti.
“TFF’YE BAŞVURDUK”
Ravcı, takımın maçlarının İstanbul’da oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gerekli başvuru yaptıklarını kaydetti.
Malatya İnönü Stadı’nın zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması nedeniyle takımın Denizlispor maçını İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da oynaması için gerekli girişimleri yaptıklarını ifade eden Ravcı, “Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu’na da başvurumuz yaptık. Şuanda federasyondan çıkacak kararı bekliyoruz. Karar olumlu çıkarsa, takımımız Antalya’da çalışmaların ardından 11 Şubat’ta Denizlispor ile oynayacağı karşılaşma için İstanbul’a geçecek” dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
saha zemin herzman evsahibi takımın lehine olur yeterki o zemini değerlendirmesini bilsinler bu hafta samsun sahasının zemini de güzeldi ne oldu takım sezonun en kötü futbolunu oynadı denizli macı istanbulda oynanırsa bu takım macı kaybeder inönü stadına cıkmadan rakipler zaten maca yenik başlıyorlar malesef bu ısrarı anlayamadım yeni malatyasporun futbolcuların tek eksiği heycanlarını kaybetmişler maçlara konsantire olamıyorlar malatya şehri bunu bu takım futbolcularına yaşatmadığı sürece hep sansa puan alırız
Milli takım nedeniyle lige verilen ara ne demek? Milli maç veya Milli takımın oynayacağı karşılaşma daha dogru olur ki… Lige verilen ara milli maç arasi değil Türkiye Kupasi maçları nedeniyle ara verildi.
Şampiyonluk yarışında sezon başında Hiç bir şey beklenmeyen bu takımı şampiyonluğun iddialı ekibi haline getiren teknik heyete teşekkürler. Malatyalılar hasütlüğe gerek yok sonuna kadar destek verelim. Transferdede orta sahaya futbolcu alınacaksa bu kesinlikle ve kesinlikle HAMİT ALTINTOP olmalı.Oynamasa bile menejer olarakta olsa takımın içinde bulunmalı hamit. teşekkürlerrr tüm takıma
irfan hoca oldugu surece sedati banko oynatir. sedat banko oynadikca bu takim iddali olamaz…
Herkes teknik adam hüviyetine bürünmüş. R.Buğra’ya daha ne kadar şans verilsin, vermedi mi? Takımı sürükleyecek kaltede olmadığı ortaya çıktı. Daha ısrar etmenin mansı var mı?
Çarşamba yi niye bekliyoruz ki, hemen bugün kampa alsaydiniz. Takımın form tutması lazım. Samsun maçında ayağımıza yok. Takım pozisyona giremiyor, dolayısıyla gol atamiyor. Başarı asla tesadüf değildir. Onun için şampiyon olmak istiyorsak herkesten daha çok çalışmalıyız. Malatyaspor hafta sonu yenildiği zaman çarşamba günü ancak kendime geliyorum.
Takım samsun deplasmanında harikalar yarattı üç günlük izin az olur bu takıma
Rahman Buğra kardesimize biraz sans verilse Sedat tan çok faydalı olur.
Ahmet Aras gibi egoist oyuncuların yeri olmamalı bu takımda
Sedat takımdan kesilmediği sürece bu takım düzelmez.Yeni transfer Ahmet 2 defa 18 içinde pas vermedi verse gol atabilirdik.Sezer nasıl bir oyuncu ve hala takım içerisinde süper lig oyuncusu havasında.Bunlar derhal düzeltilmeli.Sedat başını yemeden sen bu duruma çare bul İRFAN HOCA.