EYMS Ara Transferi 4 İsimle Bitirdi

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kadrosu 30 futbolcudan oluşuyor. Sarı kırmızılı takım devre arasında Ahmet Aras, Sezer Özmen, Ferhat Kiraz ve Jonathan Serge Folly Ayite’yi kadrosuna kattı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar, devre arasında dört oyuncu transfer ederek, kadrosunu güçlendirdi. Malatya ekibi dört transferini de Süper Lig’den yaptı. Sezer Özmen ve Jonathan Serge Folly Ayite’yi Aytemiz Alanyaspor’dan alan sarı kırmızılılar, Ahmet Aras’ı Antalyaspor’dan, Ferhat Kiraz’ı ise Kasımpaşa’dan transfer etti.

İlk yarıda kadroda yeralan futbolculardan Erkan Setman Kastamonuspor’a, Sinan Özkan Göztepe’ye, Ahmet Burak Solakel de Samsunspor’a transfer oldular.

Evkur Yeni Malatyaspor’un mevcut 30 kişilik profesyonel futbolcu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Abdulsamed Damlu, Ahmet Aras, Amamchi Augustine İwuji-Amutu, Bouabacar Dialiba Diabang, Caner Arıcı, Eray Baba, Eren Tozlu, Ertaç Özbir, Fatih Gürden, Ferhat Kiraz, Ferhat Yıldırım, Furkan Pekşen, Furkan Yiğit, Hakan Bezci, Hakan Canbazoğlu, İrfan Başaran, Jonathan Serge Folly Ayite, Mehmet Sak, Micheal Pereira, Murat Akça, Murat Yıldırım, Okechukwu Godson Azubuike, Osman Fırat, Ömer Faruk Güleç, Rahman Buğra Çağıran, Sadık Çiftpınar, Sedat Ağçay, Sezer Özmen, Sunday Mba, Vedat Kapurtu, Yiğitcan Erdoğan ve Zülfü Saf.

Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi