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Malatya Haber -

EYMS Ara Vermeden Çalışmaya Başladı

EYMS Ara Vermeden Çalışmaya Başladı
  • 19.04.2017
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TFF 1. Lig’de geride kalan 2 haftada 6 puan kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 28’inci haftasında Malatya İnönü Stadı’nda oynanan karşılaşmada Eskişehirspor’a 2-1 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29’uncu haftasında 22 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmaya yoğunlaştı.

Ligde 2 hafta üst üste kaybetmesine rağmen 53 puanla zirvede yer alan Malatya ekibi, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör İrfan Buz nezaretinde Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı. Eskişehirspor maçında ilk 11’de yer alan futbolcular yenileme çalışması yaparken, oyuna sonradan giren ve görev almayan futbolcular ise dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasının ardından yaptıkları pas çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.

TFF 1. Lig’de Giresunspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 22 Nisan Cumartesi günü 18.30’da Giresun Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Gazetesi

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