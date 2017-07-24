EYMS Arjantinli Futbolcu İle Görüşüyor
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Arjantinli golcü Andres Chavez ile ilgilendiği ve transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Boluspor ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrası teknik direktör Ertuğrul Sağlam ‘kadro kalitemizi yükselmemiz lazım’ öz eleştirinde bulunurken, yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptığı görüşmenin ardından takımda direkt ilk 11’de oynayacak 5 futbolcuyu kadroya katmak için mesai harcıyor. Sarı siyahlılar, forvet mevkiine Arjantinli golcü Andres Chavez’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
26 yaşında ve 1,84 metre boyundaki Arjantin Salto doğumlu golcü futbolcu Club Atlético Boca Juniors’ta forma giyiyor. Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek olan Andres Chavez, Club Atlético Banfield, São Paulo Futebol Clube ve Club Atlético Boca Juniors takımlarının formalarını giydi.
Club Atlético Boca Juniors’ta 59 karşılaşmada 15 gol kaydeden ve 10 asist yapan Chavez’in Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşmasının an meselesi olduğu kaydediliyor.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Ertuğrul hocanın tavsiye ettiği oyuncu grubu olursa malatyamız direkleri sallar
Fazla yabancı oyuncuya gerek yok.İç piyasaya dönün.Bu oyuncular bir yılda Malatya ya alışamazlar.
Sayın başkan malatyalılarla resmen dalga geçiyorsunuz baba transfer yapacağız deyip Bursaspor un gol atamams fazlalıklarını denizle Necid i alıp yedek kulübesini dolduracaksn brakn bu ucuz işleri karşında pepe olacak belhanda olacak etoo olacak bunlara denizle nezidle mi cevap vereceksn ayiteyi dialibayı oynat daha iyi hem paran gitmemiş olur! ligin başlamasına iki hafta bile kalmadı 20 gol atacak gerçekten BABA düzgün bi forvet alamazsan küme düseceğiz gol yolları etkisiz her takımın küme düşmesi kaçınılmazdır öğrenemediniz gitti kimsenin artığını toplayıp bize transfer yaptık demeyin artık!
Daha kaç tane forvet alacaklar acaba Malatya haber.. sanki Malatyaspor pek forvet oyuncusu aramıyor gibi… Bu habere inanmak zor geliyor bana
elinizi çabuk tutun göztepe duymasın
Biraz izledim yorum yapmak bize düşmez ama süper ligde çok gol atamaz alınabilse yaşına bakmadan boşta olan sow o olmazsa webo forvet için sanki daha iyi olur çünkü Türk fulbolunu ve süper ligi iyi tanıyorlar ve fenerbahçe stoh ve aatıfı gönderecek onları biz almazsak hemen kaparlar takip etmek lazm tabi ertuğrul sağlamın kafasında ki taktiği bilmiyoruz ama sayın başkan msjlarımızı görüyorsa bi fikir olur.
Iyi bit transfer olur ise faydali olacaktir.
Gelirse bizim için 10 numara transfer olur