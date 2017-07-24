EYMS Arjantinli Futbolcu İle Görüşüyor

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Arjantinli golcü Andres Chavez ile ilgilendiği ve transfer görüşmelerine başlandığı belirtildi.

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Boluspor ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrası teknik direktör Ertuğrul Sağlam ‘kadro kalitemizi yükselmemiz lazım’ öz eleştirinde bulunurken, yönetim transfer çalışmalarına hız verdi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptığı görüşmenin ardından takımda direkt ilk 11’de oynayacak 5 futbolcuyu kadroya katmak için mesai harcıyor. Sarı siyahlılar, forvet mevkiine Arjantinli golcü Andres Chavez’i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

26 yaşında ve 1,84 metre boyundaki Arjantin Salto doğumlu golcü futbolcu Club Atlético Boca Juniors’ta forma giyiyor. Boca Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek olan Andres Chavez, Club Atlético Banfield, São Paulo Futebol Clube ve Club Atlético Boca Juniors takımlarının formalarını giydi.

Club Atlético Boca Juniors’ta 59 karşılaşmada 15 gol kaydeden ve 10 asist yapan Chavez’in Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşmasının an meselesi olduğu kaydediliyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi