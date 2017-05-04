EYMS Avantajını Cömertçe Harcadı

TFF 1. Lig’de 31’inci haftada deplasmanda Bandırmaspor’a 5-0 yenilmesine karşın liderliğini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, kabus gibi bir 5 hafta yaşadı. Sarı kırmızılılar, ligdeki en farklı mağlubiyetini 5-0’lık sonuçla Bandırmaspor karşısında aldı.

Ligin 26’ncı haftasında İstanbul’da oynadığı iç saha maçında Elazığspor’u 1-0 mağlup eden ve puanını 53’e yükselten sarı kırmızılılar, sonraki 5 haftalık bölümde sadece 4 puan toplayabildi. Malatya ekibi, geride kalan 5 haftada sadece 1 kez galip gelirken, 3 maçı kaybetti, 1’inde ise berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 27’nci haftasında deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 kaybettikten sonra, 28’inci haftada sahasında Eskişehirspor’a 2-1’le boyun eğdi. Ligin 29’uncu haftasında Giresunspor deplasmanından 1-1’lik sonuçla ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, 30’uncu haftada sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup etmeyi başardı ancak 31’inci haftada deplasmanda Bandırmaspor’a 5-0 mağlup oldu.

KREDİSİNİ TÜKETTİ

TFF 1. Lig’de haftalar öncesinden eline önemli bir avantajı geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 5 haftada toplayabildiği 4 puanla zirvedeki yerini korudu ancak kredisini tüketti.

Ligin 26’ncı haftasında Sivasspor’un 7, Eskişehirspor’un ise 8 puan önünde zirvede yer alan sarı kırmızılılar, üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası bu avantajını yitirdi. Ligde son olarak deplasmanda Bandırmaspor’a 5-0 kaybeden Malatya ekibinin rakipleri Sivasspor ve Eskişehirspor ile arasındaki puan farkı 2’ye düştü.

KRİTİK MAÇLARI KAYBETTİLER

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı kritik maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Sahasında 28’inci haftada Eskişehirspor’u konuk eden sarı kırmızılılar, rakibine 2-1 yenilerek, puan farkının kapanmasına neden olan bir 3 puanı kaybetti.

Ligin 31’inci haftasında küme düşme potasında olan Bandırmaspor deplasmanında hiçbir varlık gösteremeyen Malatya ekibi, sahadan 5-0 yenik ayrıldı ve elindeki avantajı eritti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi