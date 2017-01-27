EYMS Ayite Israrından Vazgeçmiyor

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’un formasını giyen forvet oyuncusu Jonathan Ayite transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı kırmızılılar, transferin bitmesine sayılı günler kala, bu transferi gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Ligde gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek için bir süre önce Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Ayite’yi gündemine almıştı. Sarı kırmızılılar, Togolu forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcarken, yönetim bu oyuncunun transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Aytemiz Alanyaspor’un forvet hattına yaptığı transferler sonrası 31 yaşındaki forvet oyuncunun başka bir takıma transfer olabileceği gündeme gelmişti. Sarı kırmızılı yönetim, forvete takviye için gündemine aldığı Ayite’nin transferini, transferin bitimine sayılı günler kala tamamlamak istiyor.

İki kulüp arasında Ayite’nin transferi için görüşmeler devam ederken, sadece birkaç ufak tefek pürüzün olduğu öğrenildi. Togolu forvet oyuncusunun Evkur Yeni Malatyaspor’da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

1985 Fransa doğumlu olan Togolu futbolcu, Aytemiz Alanyaspor’da 2014-2015 sezonunda 19 golle TFF 1. Lig’de gol kralı olmuştu. Ayite; Stade Bordelais, Brest, Nimes takımlarının da formalarını giydi.

Yeni Malatya Gazetesi