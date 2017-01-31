EYMS Ayite’yi Kadrosuna Dahil Etti

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen forvet oyuncusu Ayite’yi, ara transferin bitimine saatler kala kadrosuna kattı.

Uzun süredir Ayite’nin transferi için yoğun bir mesai harcayan yönetim, golcü futbolcunun transferini, transfer döneminin son gününde noktaladı. Kulüp başkanı Adil Gevrek tarafından bizzat yürütülen transfer çalışmasında mutlu sona ulaşıldı.

Golcü futbolcu ile 31 Mayıs 2018’e kadar sözleşme imzalandı. 1985 Fransa doğumlu olan Togolu futbolcu, Aytemiz Alanyaspor’da 2014-2015 sezonunda 19 golle TFF 1. Lig’de gol kralı olmuştu. Ayite; Stade Bordelais, Brest, Nimes takımlarının da formalarını giydi.

UZUN SÜREN GÖRÜŞMELER SONUCU KADROYA DAHİL EDİLDİ

Sarı kırmızılı takım, aradığı forveti Süper Lig’de buldu. Uzun süredir iyi bir forveti kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, Aytemiz Alanyaspor’da forma giyen Jonathan Serge Folly Ayite ile anlaşma sağladı. Togolu forvet oyuncusunu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcayan yönetim, TFF 1. Ligi iyi tanıyan Ayite’yi transfer döneminin son günü 31 Ocak gecesi 21.00 sıralarında attırdığı imzayla kadrosuna dahil etti.

Aytemiz Alanyaspor’un forvet hattına yaptığı transferler sonrası 31 yaşındaki forvet oyuncunun başka bir takıma transfer olabileceği gündeme gelmişti. Sarı kırmızılı yönetim, forvete takviye için gündemine aldığı Ayite’nin transferini, bitirmek için yoğun bir mesai harcadı. Ayite ile prensipte anlaşılmasının ardından daha imzalar atılmamışken basında erken haber konusu olması üzerine sıkıntıya girdiği belirtilen transfer, sürdürülen görüşmeler sonucu transfer süresinin bitimine saatler kala sonuçlandırılabildi. Kulüp başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesi Togolu oyuncu ile her konuda anlaşmaya vararak, herkesin merakla beklediği transferi noktaladı.

GOL YOLLARINDA ÇOK ETKİLİ

1,84 metre boyundaki santrafor, Süper Lig ve TFF 1. Lig dışında Fransa Ligue 2, Ligue 1 liglerinde forma giydi.

Liuge 2’de 127 maça çıkan ve 8 bin 383 dakika forma giyen Ayite, 32 gol kaydederken, 7 asist yaptı. TFF 1. Lig’de 60 maça çıkan ve 5 bin 231 dakika görev alan golcü futbolcu, 32 gol attı, 9 asist yaptı. Ligue 1’de 42 karşılaşmada 2 bin 122 dakika forma giyen Ayite, 6 gol attı, 2’de asist yaptı. Süper Lig’e 11 maçta 352 dakika sahada kalan Togolu futbolcu, 1 gol atarken, 3 asist yaptı.

Ayite ayrıca Coupe de la Ligue, Coupe de France ve Türkiye Kupası’nda da görev aldı.

Golcü futbolcu, Coupe de la Ligue’de 11 maçta 812 dakika sahada kaldı ve 8 gol attı. Togolu yıldız, Coupe de France’de ise 4 maçta 318 dakika görev aldı ve 3 gol atma başarısını gösterdi.

Jonathan Ayite, Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta 74 dakika görev alırken, 1 gol kaydetti. Ayite, toplamda 260 maçta 17 bin 621 dakika görev aldı. Togolu oyuncu, 83 gol atarken, 22 asist yaptı.

OYNADIĞI KULÜPLERDEKİ PERFORMANSI

Ayite, oynadığı kulüplerde ortaya koyduğu performansla bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Golcü futbolcu, son olarak formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor’da, TFF 1. Lig’de forma giyerken gol krallığı yaşadı.

Golcü futbolcu, Stade Brest 29 takımında 106 maçta 23 gol attı, 4 asist yaptı. Togolu yıldız, Olympique Nîmes formasıyla 78 karşılaşmada 26 gol atarken, 5 asist yaptı. Ayite, Aytemiz Alanyaspor formasıyla ise 76 karşılaşmada 34 gol attı, 13 asist yaptı.

Ayite, Togo milli takımıyla çıktığı 17 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi