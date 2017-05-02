EYMS, Bandırmaspor ile 7’nci Maçını Oynayacak

TFF 1. Lig’de bitime 4 hafta kala zirvedeki yarış kızışırken, ateş hattında her puan önemli olmaya başladı.

Ligde 57 puanla zirvede yer alan ve önemli bir avantajı elinde bulunduran Evkur Yeni Malatyaspor, ligde sondan ikinci sırada bulunan Bandırmaspor’a konuk olacak. 3 puanın büyük önem taşıdığı karşılaşma 3 Mayıs Çarşamba günü 16.00’da Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak.

TFF 1. Lig’de bitime 4 hafta kaldı. Ligde geride kalan 30 haftada 17 galibiyet, 6 beraberlik, 7’de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, 57 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor’un 5 puan önünde yer alan sarı kırmızılılar, Bandırmaspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak, emin adımlarla hedefine yürümenin hesaplarını yapıyor.

Ligin 30’ncu haftasında deplasmanda Adana Demirspor’u 4-1 yenen Bandırmaspor ise kümede kalma şansını ilerleyen haftalara taşımayı başarmıştı. Evkur Yeni Malatyaspor ile çok önemli bir müsabakaya çıkacak olan Bandırmaspor, lideri yenip, kümede kalma umutlarını sürdürmek istiyor.

DEPLASMANDA 21 PUAN TOPLADILAR

Evkur Yeni Malatyaspor şuana kadar deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 21 puan toplayabildi.

Deplasmanda 14 karşılaşmada 6 kez galip gelen sarı kırmızılılar, 3 maçta berabere kalırken, 5 karşılaşmayı ise kaybetti. Deplasmanda 14 karşılaşmada 20 gol kaydeden Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde ise 18 gol gördü.

Sarı kırmızılılar son 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Deplasmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 2-1, Manisaspor’u ise 2-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, Balıkesirspor ile 2-2, Giresunspor ile de 1-1 berabere kalırken, Ümraniyespor’a 1-0 yenildi.

İÇ SAHADA 5 GALİBİYET ALABİLDİLER

Bandırmaspor, ligde şuana kadar 15 iç saha karşılaşmasına çıkarken, bu karşılaşmalarda 19 puan toplayabildi.

15 iç saha karşılaşmanın 5’inde galip gelebilen Bandırmaspor, 4 karşılaşmada berabere kalırken, 6 karşılaşmayı ise kaybetti. Evinde rakip ağları 20 kez havalandıran Bandırmaspor, kalesinde ise 14 gol gördü.

Bandırmaspor son 4 iç saha maçında 2 galibiyet, 2’de mağlubiyet aldı. Şanlıurfaspor’u 4-0, Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Bandırmaspor, Elazığspor’a 2-1, Eskişehirspor’a da 1-0 mağlup oldu.

İKİ TAKIMIN 7’NCİ RANDEVUSU

Evkur Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor tarihlerinde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3’ü Evkur Yeni Malatyaspor’un, 3’ü de Bandırmaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

İki takım daha önce 2010-2011 sezonunda 2. Lig’de aynı grupta yer aldı. Sezonun ilk yarısında Bandırma’da oynanan karşılaşmayı Bandırmaspor 3-0 kazandı. İkinci yarıda Malatya’da oynanan karşılaşma ise 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Daha sonra iki takım 3 kez hazırlık maçı oynadı. Bu hazırlık karşılaşmaların ikisini 3-2 ve 2-1’lik skorlarla Evkur Yeni Malatyaspor kazanırken, birini ise 3-0’lık skorla Bandırmaspor galip tamamladı.

Bu sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Bandırmaspor 1-0 kazandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi