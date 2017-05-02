EYMS Bugün Bandırma’yla Karşı Karşıya Geliyor

TFF 1. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor, bugün deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya geliyor. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan ve TRT AVAZ TV’nin naklen yayınlayacağı karşılaşmada liderin hedefi 3 puan.

Karşılaşmayı Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Asım Yusuf Öz ile Serkan Çimen yapacak. Müsabakada Antalya Bölgesi’nden A Klasman Hakemi Sarper Barış Saka ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Geçen hafta sahasında Göztepe’yi mağlup ederek ligin kalan son 4 haftasına en yakın rakibinin 5 puan farkla önünde lider olarak giren sarı-kırmızılılarda hedef mutlak galibiyet. Karşılaşmanın son çalışmasını Bandırma’da yapan Malatya temsilcisinde sarı kart cezalısı Murat Akça ve sakat oyuncular Jonathan Ayite ile Ferhat Kiraz müsabakada forma giyemeyecek.

Bandırma deplasmanına hareket öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir maça çıkacaklarını belirten Teknik Direktör İrfan Buz, oyuncularını da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Buz’un Bandırmaspor karşısında cezası nedeniyle oynayamayacak olan Murat Akça’nın yerine savunmada Yiğitcan Erdoğan’a, sakat olan Ayite’nin yerine ise forvette Eren Tozlu’ya ilk on birde şans vermesi bekleniyor.

Şampiyonluk adaylarından Eskişehirspor’un Samsunspor’u 6-1 mağlup ettiği Salı gününün diğer karşılaşmalarındaGiresunspor Mersin İdmanyurdu’nu 1-0 yendi, Ümraniye ile Denizlispor 1-1 berabere kaldı.

EYMS ile puan farkını maç fazlasıyla 2’ye düşürdüğü TFF 1. Ligde son puan durumu şöyle:

EYMS’NİN DEPLASMAN KARNESİ..

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, şuana kadar deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 21 puan topladı.

Dış sahada Eskişehirspor’dan sonra Denizlispor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan Malatya ekibi, oynadığı 14 karşılaşmada 6 kez galip geldi. 3 karşılaşmada sahadan berabere ayrılan Evkur Yeni Malatyaspor, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.

Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı son 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1’de beraberlik aldı.

Ligin 19’uncu haftasında deplasmanda Samsunspor’a 3-0 kaybeden Malatya ekibi, 21’nci haftada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor deplasmanında 2-1 galip geldi. 23’ncü haftada Balıkesirspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 25’nci haftada Manisaspor deplasmanından 2-0’lık skorla üstün ayrılmasını bildi. 27’nci haftada İstanbul ekibi Ümraniyespor’a 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, 29’ncu haftada Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmada Bandırmaspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- iha