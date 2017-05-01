EYMS Bandırma’ya 3 Puan İçin Gitti

TFF 1. Ligin 31’nci haftasında 3 Mayıs Çarşamba günü Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, Elazığ’dan uçakla Bandırma’ya gitti.

Haftayı 1-0’lık Göztepe galibiyetiyle kapatıp, en yakın takipçisiyle arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Evkur Yeni Malatyaspor, Bandırma deplasmanına 3 puan için gitti.

Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalısı Murat Akça’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jonathan Ayite ve sol kanat oyuncusu Ferhat Kiraz 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilmedi. Hava yoluyla Elazığ’dan İstanbul’a oradan da karayoluyla Balıkesir’e geçecek olan Malatya ekibinde hareket öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, ligin henüz bitmediğini ve her maça aynı ciddiyetle çıkma geleneklerini bu maçta da devam ettireceklerini kaydetti.

“O MAÇ BİTTİ VE GERİDE KALDI”

Göztepe önünde etkili ve net bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Buz, “Göztepe maçı öncesi hep, güçlü takımlara karşı galip gelemediğimiz yönünde bir algı vardı. Bunun yanlış olduğunu söylüyorum, çünkü bu ligde güçlü, güçsüz takım ayrımı yapmak doğru değil. Sonuç itibariyle kazandık ve çok mutluyuz. Şimdi o maç bitti ve geride kaldı. Karşımızda can havliyle karşımıza çıkacak bir Bandırma takımı var. İşimiz kolay değil ama biz de bir hedef doğrultusunda maçlarımızı kazanmak zorundayız. İnanıyorum ki oradan 3 puanla döneceğiz. Henüz lig bitmedi. Konuşmak için erken. Kalan 4 haftada neyin ne olacağı belli olmaz. Biz de maçlarımıza bu bilinçle çıkıyoruz” dedi.

“KRİTİK BİR MAÇ”

Sarı kırmızılıları genç sol beki Rahman Buğra Çağıran, üç haftalık galibiyet hasretini Göztepe maçında dindirdiklerini kaydederek, Bandırmaspor maçından da galibiyetle ayrılıp, hedeflerine emin adımlarla yürümek istediklerini söyledi.

Çağıran, Göztepe karşısında iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Ligde son üç haftaya baktığımız sadece bir puan alabilmiştik. Buna bir son vermek istiyorduk. Sahamızda ligin en kaliteli ekiplerinden bir tanesi olan Göztepe’yi konuk etti. Güzel bir futbol ortaya koyduk. Son haftalarda galibiyete hasrettik. Bu maçla birlikte galibiyet hasretimizi giderdik. Çok iyi mücadele ettik. Onun karşılığını bu maçla aldığımızı düşünüyorum. Takımdaki bütün ağabeylerimi kutluyorum. Çok mutluyuz” diye konuştu.

Bandırmaspor ile çok kritik bir karşılaşma oynayacaklarını dile getiren genç futbolcu, şunları söyledi: “Önümüzde şimdi kritik bir maç var. Zorlu bir doksan dakika daha bizleri bekliyor. Küme hattından uzaklaşmak isteyen ve ilk maçta mağlup olduğumuz bir takıma konuk olacağız. İki takım içinde zorlu bir doksan dakika olacak. Fakat bu zorlu doksan dakikada üç puanı alan taraf biz olmak istiyoruz. Bizimde Şampiyonluk hedefimiz var. Biz, puan ve puanlar için gideceğiz. İnşallah gülen taraf biz oluruz.”

“ÇOK ÇETİN BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR”

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ise “Üç haftalık galibiyet fobimiz vardı. Bunu da Göztepe maçıyla birlikte atlattık” dedi.

Çiftpınar, Göztepe karşısında önemli bir 3puan aldıklarını belirterek, “Ligin sonunda bu futbolu sergilemek hiçte kolay değil bizim için. Zorlu rakibimiz karşısında çok iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Üç haftalık galibiyet fobimiz vardı. Bunu da bu maçla taraftarımız ile birlikte atlattık. Eskişehirspor maçında onları biraz üzdük. İnşallah bu maçla birlikte taraftarlarımızın gönlünü azda olsa almışızdır diye düşünüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah çok az bir yolumuz kaldı. Sezon sonunda nihai hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Göztepe maçının geride kaldığını takım olarak Bandırmaspor maçına odaklandıklarını kaydeden Çiftpınar, “Bu maçta galip geldik ve mutluğunu yaşadık. Şimdi önümüzde zorlu bir müsabaka daha var, Bandırmaspor’a konuk olacağız. Onlarda bu ligin kaliteli ekiplerinden bir tanesi, deplasmanda Adana Demirspor’u mağlup ettiler ve haftayı moralli kapattılar. Küme düşme hattında önemli bir üç puanı aldılar. Bizimde Şampiyonluk hedefimiz var. Hem rakibimize hem de bizim puanlara ihtiyacımız var. O yüzden çok çetin bir maç bizi bekliyor. İnşallah gülen taraf biz oluruz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- iha