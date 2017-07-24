EYMS Bayrağı Boğaz Köprüsü’nde
Geride kalan sezon TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’un bayrağı, İstanbul Boğazı’nda dalgalanmaya başladı.
Önce 2. Lig’den TFF 1. Lig’e, bir yıl aradan sonrada Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Evkur Yeni Malatyaspor, bütün Malatyalılara büyük bir mutluluk yaşattı.
Üst üste elde ettiği başarıyla birlikte 11 yıl aradan sonra Malatya’yı Süper Lig’de temsil edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’un sarı-kırmızı- siyah renklerini içeren kulüp amblemli bayrağı, Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.
Gençlik 44 Taraftar Derneği Başkanı Sinan Şire, “Şükürler olsun ki İstanbul Boğazına dev bayrağımızı astık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
Bayrağımız v arda STADIMIZ yok beyler
sarı siyah formamız
ertuğrul Sağlam hocamız
kararlıyız bu sene
ilk beşte olacağız.
kükre be aslanım.
Yeni Malatyaspor geliyor
Süper Lige heyecan veriyor
Ertuğrul Sağlam ile
Dosta Güven düşmana korku veriyor
Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun.
Emeği geçenlere teşekkürler
Gençlik 44 taraftar Derneği ni tebrik ederiz.Helal olsun onlara.Taraftar grubu işte böyle olur.Allahınıza gurban sizin.
Kiskananlar catlasin….
Kiskananlar catlasin….
Ellerinize sağlık, Çok güzel .
Denizde cekseler daha iyi olurdu
Daha iyi bi foto paylaşılabilinirdi.