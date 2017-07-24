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Malatya Haber -

EYMS Bayrağı Boğaz Köprüsü’nde

EYMS Bayrağı Boğaz Köprüsü’nde
  • 24.07.2017
  • 10

Geride kalan sezon TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor’un bayrağı, İstanbul Boğazı’nda dalgalanmaya başladı.

Önce 2. Lig’den TFF 1. Lig’e, bir yıl aradan sonrada Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Evkur Yeni Malatyaspor, bütün Malatyalılara büyük bir mutluluk yaşattı.

Üst üste elde ettiği başarıyla birlikte 11 yıl aradan sonra Malatya’yı Süper Lig’de temsil edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’un sarı-kırmızı- siyah renklerini içeren kulüp amblemli bayrağı, Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asıldı.

Gençlik 44 Taraftar Derneği Başkanı Sinan Şire, “Şükürler olsun ki İstanbul Boğazına dev bayrağımızı astık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. abayram dedi ki:
    25 Temmuz 2017, 12:40

    Bayrağımız v arda STADIMIZ yok beyler

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  2. CANANİ dedi ki:
    25 Temmuz 2017, 10:20

    sarı siyah formamız
    ertuğrul Sağlam hocamız
    kararlıyız bu sene
    ilk beşte olacağız.
    kükre be aslanım.

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  3. Erdoğan ULAŞ dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 21:54

    Yeni Malatyaspor geliyor
    Süper Lige heyecan veriyor
    Ertuğrul Sağlam ile
    Dosta Güven düşmana korku veriyor

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  4. 1929 Doğanyolgücü dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 18:59

    Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun.

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  5. ibrahiM44 dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 18:42

    Emeği geçenlere teşekkürler

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  6. Kerim Dayı dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 17:57

    Gençlik 44 taraftar Derneği ni tebrik ederiz.Helal olsun onlara.Taraftar grubu işte böyle olur.Allahınıza gurban sizin.

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  7. Malatya44 dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 17:31

    Kiskananlar catlasin….
    Kiskananlar catlasin….

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  8. Turgut ÖZMÜŞ dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 17:07

    Ellerinize sağlık, Çok güzel .

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  9. Mehmet dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 16:54

    Denizde cekseler daha iyi olurdu

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  10. Emrah dedi ki:
    24 Temmuz 2017, 16:34

    Daha iyi bi foto paylaşılabilinirdi.

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