EYMS Bir Kez Daha PFDK’lık!
TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor,1-0 galip geldiği Göztepe maçındaki “saha olayları” iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği’nce 02.05.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı. Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe maçındaki “saha olayları” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, “EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 29.04.2017 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” denildi.
Yeni Malatya Gazetesi
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Devam et pfdk malatyaspordan aldgn parayla belki Eskişehir için yaptığı yaptıklarını tamalmlarsn bizde o mactaydk saha olayı oldukça biz mi görmedik Allah sizi bildiği gibi yapsın