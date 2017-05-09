EYMS Boluspor Hazırlıklarına Başladı

TFF 1. Lig’de deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 yenerek, 60 puanla liderliğini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da Boluspor mesaisi başladı.

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan ve 32 hafta sonunda 60 puanla zirvede yer alan sarı kırmızılılar, ligin 32’nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet aldı. Rakibini, 1-0 geriye düşmesine rağmen iyi bir mücadeleyle 2-1 yenen Evkur Yeni Malatyaspor’da gözler ligin 33’ncü haftasında Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak olan Boluspor karşılaşmasına çevrildi.

Sarı kırmızılılar, Adana dönüşü ara vermeden Boluspor maçı hazırlıklarına başladı. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen futbolcular çalışmaya katılmadı. Adana Demirspor maçında yedek soyunan ve forma giymeyen futbolcuların yer aldığı antrenman bir saat sürdü.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı. İki gruba ayrılan futbolcular, minyatür kale maç yaparak, antrenmanı noktaladı.

Boluspor karşılaşmasında kart cezalıları Rahman Buğra Çağıran ile Amamchi Augustine İwuji-Amutu, Boluspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Adana Demirspor maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar’ın durumunun 1-2 gün içerisinde netlik kazanacağı kaydedilirken, sakatlığı bulunan Jonathan Ayite’nin ise tedavisi sürüyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi