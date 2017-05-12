EYMS-Boluspor Maçları Farklı Geçiyor

TFF 1. Lig’de 14 Mayıs Pazar günü 17.00’da Evkur Yeni Malatyaspor ile Boluspor, Malatya İnönü Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 2’si hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmaların 3’ünü Boluspor, 1’ini ise Evkur Yeni Malatyaspor kazandı. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İki takım geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de ilk kez karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Bolu’da oynanan karşılaşmayı Boluspor 3-1 kazandı. İkinci yarıda Malatya’da oynanan karşılaşmada 3-1 Boluspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

TFF 1. Lig’de bu sezonun ilk yarısında Bolu’da oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 5-1 kazandı.

İki takım 2 kez de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2016’da oynanan hazırlık karşılaşması 1-1 berabere sonuçlanırken, 2017 yılında oynanan hazırlık karşılaşmasını Boluspor 4-2 kazandı.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com