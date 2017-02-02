EYMS Boluspor’la Oynayacak

Antalya’da kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü Boluspor ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.

Günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçiren sarı-siyahlılarda Almanya’da bulunan Teknik Direktör İrfan Buz’un henüz kampa katılmadığı belirtildi. Yardımcı antrenörler Zafer Hızarcı ve Engin Özdemir nezaretinde yapılan antrenmanlarda güç ve kondisyona dayalı bir program uygulandığı ifade edildi.

Devre arasında transfer edilen Ayite ve Murat Yıldırım’ın yarın dahil olacakları Antalya kampında sakat oyuncular Mehmet Sak ve Sadık Çiftpınar’ın takımdan ayrı olarak kondisyoner Evrim Esendemir gözetiminde çalıştıkları belirtildi.

Takıma yeni kondisyoner alındı

Takımdaki sakat oyuncuların sayısının artmasından dolayı devre arasında takıma alınan Evrim Esendemir’in özellikle fazla yüklenmeye bağlı sakatlıkların önüne geçilmesi adına futbolculara farklı metotlar uygulatacağı bildirildi.

Boluspor ile hazırlık maçı

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya kampında Boluspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Takıma sonradan katılan oyuncuların son durumlarını görmek açısından teknik heyetin isteği ile planlanan müsabaka pazar günü saat 13.30’da başlayacak.

iha