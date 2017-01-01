EYMS Bonservisinde İndirim Bekliyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Milan Djuric’in transferinde mutlu sona yaklaştı ancak genç oyuncunun yüksek bonservisi transferi çıkmaza soktu.

Sarı kırmızılılar, İtalya Seri B Ligi ekiplerinden Cesena’nın formasını giyen Bosna Hersekli forvet Milan Djuric’in transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Yönetim, 1.99 metre boyundaki genç oyuncu ile her konuda anlaşma sağlarken, oyuncunun bonservisi yönetimi kara kara düşündürüyor. Yönetim, genç oyuncunun bonservisinde indirim beklerken, İtalyan kulübünün indirime yanaşmadığı iddia ediliyor.

Teknik direktör İrfan Buz’un pivot santrafor isteği doğrultusunda aradığını İtalya Seri B’de bulan sarı kırmızılı yönetim, transfer için gün sayıyor. Boşnak golcü Milan’ın transferini kısa sürede tamamlamak isteyen yönetim, genç oyuncunun bonservisi noktasında kulübü Cesena ile pazarlığını sürdürüyor. Genç oyuncuyu transfer etmek için farklı alternatifler deneyen yönetim, şimdi İtalyan kulübünden gelecek iyi haberi bekliyor.

Cesana ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Boşnak futbolcunun 1 milyon AVRO olan bonservisini indirmeye çalışan Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, golcü futbolcunun transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi. İtalya basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılıların, Serie B takımlarından Cesena forması giyen Milan Djuric ile anlaştığı ileri sürüldü. 1.99 boyundaki golcü oyuncu, İtalya 2. Ligi’nde bu sezon oynadığı 18 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi