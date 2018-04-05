EYMS Bu Akşam M.Başakşehir’le Oynuyor

Süper Ligin 28.haftasında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor Cuma akşamı saat 20.00’de 3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın ardında yer alan Medipol Başakşehir kazanıp yoluna devam etmek, Evkur yeni Malatyaspor ise zorlu deplasmandadan puan çıkarıp, yükselişe geçmek istiyor.

Ligde geride kalan 27 haftada 17 galibiyet, 5 beraberlik, 5’te mağlubiyet alan Medipol Başakşehir 56 puan topladı. Lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor.

Sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 32 puan toplayan Medipol Başakşehir, 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor ise Süper Lig’de geride kalan 27 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, topladığı 37 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, şuana kadar deplasmanda 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı kırmızılılar, 13 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken, 3’ünde berabere kalıp, 6’sını kaybetti ve 15 puan topladı.

Karşılaşmayı Trabzon Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Trabzon Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mehmet Metin ile Rize Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmada Aydın Bölgesi Süper Lig Hakemi Bahattin Şimşek ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Maç beIN Sports 1’den izleyicilerle buluşacak.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bu sezon karşılaştı. İlk yarıda Malatya’da oynanan maçı 2-0 kazanan İstanbul ekibi olmuştu.

İç sahada oynadığı son 35 maçta tek yenilgi alan Başakşehir, son iki maçını gol yemeden kazandı.

Deplasmanda çıktığı son beş maçının sadece birini kazanabilen Evkur Yeni Malatyaspor, son karşılaşmasında Trabzonspor’a 4-1 yenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Trabzonspor’dan yediği dört gol, daha önceki sekiz deplasman maçında kalesinde gördüğü toplam gol sayısına eşit.

Bu sezon ligde en az faul yapan üç takımdan ikisi Başakşehir (toplam 339, maç başına 12.6) ve Yeni Malatyaspor (toplam 368, maç başına 13.6).

Ligde şu ana kadar Evkur Yeni Malatyaspor’dan daha yüksek ikili mücadele kazanma oranı yakalayan takım yok.

Maçların son 15 dakikasında en az gol yiyen iki takımdan biri Başakşehir (2; Galatasaray’la birlikte). Yeni Malatyaspor ise ilk 15 dakikada kalesinde en fazla gol gören ekip konumunda (8).

Yeni Malatyaspor’un ligde attığı son sekiz golün altısı maçların 60’ıncı dakikası ve sonrasında geldi.

Edin Visca, bu sezon Süper Lig’de en fazla asist yapan (13) ve asistleriyle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu (7).

Bu sezon ligde en fazla hava topu (110) ve ikili mücadele (187) kazanan santrfor Khalid Boutaib.

Khalid Boutaib, ayrıca Yeni Malatyaspor’un deplasmanda attığı son beş golde de pay sahibi (dört gol ve bir asist).

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi