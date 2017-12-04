EYMS Bu Görüntüye 4 Maçtır Hasret

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un gol atamama serisi 4 maça çıktı. Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş karşılaşmalarının ardından Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında da gol atamadı.

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 14.haftasında konuk olduğu Manisa ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor ile Manisa 19 Mayıs Stadı’nda 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda böylelikle gol atama serisi 4 karşılaşmaya çıktı. Malatya ekibi, son olarak ligin 10.haftasında deplasmanda 1-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasında gol atmıştı.

PUANINI 16’YA YÜKSELTTİ

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 14 hafta sonunda 16 puan toplayabildi.

Sarı kırmızılılar, ligde 14 haftalık bölümde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6’da mağlubiyet alırken, 16 gol atıp, kalesinde 20 gol gördü.

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon ligdeki 4.beraberliğini aldı. Sarı kırmızılılar, ligde daha önce Antalyaspor ve Atiker Konyaspor ile 1-1, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmıştı. Malatya ekibi, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile de 0-0 berabere kaldı.

Yeni Malatya Gazetesi