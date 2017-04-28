EYMS Bu Kez Eksiksiz

TFF 1. Lig’de 30. haftaya en yakın takipçisinin 5 puan önünde lider olarak giren Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynanacak Göztepe maçını beklemeye başladı.

Evkur Yeni Malatyaspor – Göztepe maçı yarın saat 15.30’da İnönü Stadı’nda başlayacak. Evkur Yeni Malatyaspor’da haftalar sonra bir maç öncesi eksik ya da sakat oyuncu bulunmazken, Göztepe de Malatya’ya tam kadro geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, kadroda birkaç değişikliğin dışında istikrarı bu kez bozmayacak. Cezası biten Eren’i ilk 11’e dahil edecek Buz, savunmanın soluna ise defansif sol bek Rahman’ı görevlendirecek. Sol önde ise Dialiba ile başlaması beklenen Buz’un savunmada Yiğitcan, Murat Akça ve Caner’den vazgeçmeyecek. Orta sahada Sedat ve Azubuike’nin oynamasına kesin gözüyle bakılırken, önde ise İrfan, Pereira ve Dialiba olacak. Ayite, Ferhat ve Murat’ı hamle gücü olarak düşündüğü öğrenilen Buz’un, Eskişehir maçının aksine daha kontrollü bir oyun tarzını benimseyeceği ifade edildi.

Eskişehirspor maçıyla ceza alan Malatyalı futbolseverler ise stadı büyük ölçüde doldurmaya gayret edecek. Maç bileti internet ve gişelerden alınırken, bu rakamın maç saatine kadar 8 bini bulması bekleniyor.

iha