EYMS Bugün Deplasmanda Boluspor’la Karşılaşıyor

TFF 1. Lig’de Boluspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, bugün Bolu Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de ilk yarının son maçında Boluspor ile bugün 13.00’de Bolu Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Maç, saat 13.00’den itibaren TRT Spor ve TRT Kürdi TV kanallarından naklen yayınlanacak.

Sarı kırmızılılar, ligde şuana kadar deplasmanda 10 puan toplayarak, Denizlispor, Boluspor ve Sivasspor ile birlikte dış sahada en çok puan toplayan takımlar arasında yer aldı. Sarı kart cezalısı Ahmet Burak Solakel ve sakat olan Amutu’dan yoksun kadroyla sahaya çıkacak olan EYMS, 3 puan için mücadele edecek.

Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda şuana kadar oynadığı 7 deplasman maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Boluspor ise evinde 7 karşılaşmada 15 puan toplayabildi. Kırmızı beyazlılar, evinde şuana kadar oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Karşılaşmayı İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Alper Ulusoy Yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Volkan Narinç ile İzmir Bölgesi’nden İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4’üncü hakemi İstanbul Bölgesi’nden Emre Malok.

Boluspor- Evkur Yeni Malatyaspor maçının Hakem Gözlemcisi’nin Nedim Göklü (Balıkesir), TFF Temsilcisi’nin Ali Okçuoğlu (İstanbul), TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcilerinin ise Mehmet Yavuz (Ankara) ve Nazif Çıldır (İstanbul) oldukları bildirildi.

ZİRVEDE KOPMA OLMADI

TFF 1. Lig’de üst sıralardaki takımların aldıkları istikrarsız sonuçlar, puan farkının açılmasını engelledi.

Ligde ilk yarının son haftasına girilirken, Cuma akşamı Gaziantep’te oynanan maçta Eskişehirspor Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u 1-0 mağlup edip, puanını 28’e çıkardı ve liderliğe yükseldi. Birer maçları eksik olan ikinci sıradaki Göztepe’nin 28, üçüncü Sivasspor’un 27, dördüncü Evkur Yeni Malatyaspor’un 27 ve beşinci Boluspor’un 26 puanı bulunuyor.

15 Ocak’ta başlayacak olan ligin ikinci yarısına ise Evkur Yeni Malatyaspor avantajlı başlayacak. Sarı kırmızılılar, ilk yarının 16 hafta, ikinci yarının ise 18 hafta oynanacak olmasından dolayı, ligin 16’ncı haftasında verilen arayı Antalya’da kamp yaparak değerlendirecek. Sarı kırmızılılar, ikinci yarının ilk maçı olan 17’nci haftada 15 Ocak günü sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor, 18’inci haftada ise bir kez daha evinde bu kez Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi