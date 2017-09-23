EYMS Bugün Karabükspor’la Karşılaşıyor

Süper Ligin altıncı haftasında Kardemir Karabükspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 14.00’de Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Daha önce Türkiye Kupası, TFF 1. Lig, TSYD Ankara Kupası ve hazırlık maçlarında karşı karşıya gelen iki takımın Süper Lig’deki ilk mücadelesi olacak. Ligde geride kalan 5 haftada 5 puan toplayan Kardemir Karabükspor 12, 4 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 4 puanla 13’üncü sırada yer alıyor.

İKİ TAKIMDA GALİBİYET PEŞİNDE

Kardemir Karabükspor, ligde geride kalan 3 karşılaşmada galip gelemedi. Evkur Yeni Malatyaspor ise ligin ilk haftasında Osmanlıspor Futbol Kulübü karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetin ardından oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi.

Kardemir Karabükspor ligde oynadığı 5 karşılaşma sonunda 5 puan topladı. Ligin ilk haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kardemir Karabükspor, ikinci hafta sahasında Medipol Başakşehir’i 3-1 yenerek, ilk galibiyetini aldı. Üçüncü hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan mavi şimşekler, dördüncü hafta sahasında Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Kardemir Karabükspor, ligin beşinci haftasında ise deplasmanda Akhisarspor’a 2-1 mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor ise sezona galibiyetle başladı. Ligin ilk haftasında sahasında Osmanlıspor’u 3-1 yenen sarı kırmızılılar, ligin ikinci haftasında deplasmanda Sivasspor’a 2-0 yenildi. Ligin üçüncü haftasında sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Malatya ekibi, dördüncü haftada deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-2 yenildi. Sarı kırmızılılar, yeni sahasında ligin beşinci haftasında Bursaspor ile oynadığı karşılaşmayı ise 4-2 kaybetti.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

Kardemir Karabükspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında alt liglerde oynanan son iki maçta Yeni Malatyaspor yenilmedi.

İki takım ilk olarak 2012 yılında Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geldi. Karabük’te oynanan karşılaşmayı Kardemir Karabükspor 1-0 kazandı.

İki takım 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele etti. Ligin ilk yarısında Karabük’te oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanırken, ligin ikinci yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı.

İki takım 2017 yılında sezon başında hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kardemir Karabükspor 2-0 kazandı.

İki takım son olarak TSYD Ankara Futbol Turnuvası’nda karşılaştı. Normal süresi 1-1 sonuçlanan karşılaşmayı, Evkur Yeni Malatyaspor penaltı atışlarıyla 4-3 kazandı.

Kardemir Karabükspor Süper Lig’de üç maçtır galibiyete hasret kalırken, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Mavi şimşekler, Süper Lig’de evinde oynadığı son 12 maçta sadece iki kez yenildi (7G 3B); evlerinde oynadıkların önceki dört lig maçında aynı sayıda yenilgi almışlardı. Evkur Yeni Malatyaspor ise ligin ilk haftasında kazandığı maçtan bu yana galibiyete hasret.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi