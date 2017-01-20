EYMS Bugün Mersin İdmanyurdu İle Karşılaşıyor

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor (EYMS), sahasında Cumartesi günü Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak, zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor.

Ligin 17’nci haftasında sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan ve gol averajıyla üçüncü sıraya gerileyen Evkur Yeni Malatyaspor, bugün sahasında Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, ligde zor günler yaşayan rakibi karşısında, 3 puanı alarak, zirveye yerleşmenin hesaplarını yapıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor-Mersin İdmanyurdu karşılaması Cumartesi günü 13.00’da Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi Ankara Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Serkan Tokat yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını İstanbul Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Erdem Bayık ile Kastamonu Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Oğuz Terzi yapacak. Karşılaşma TRT Avaz ekranlarından yayınlanacak.

EYMS, maça sakat olan Dialiba ve Murat Akça ile sarı kart cezalısı Eren Tozlu’dan yoksun bir kadroyla çıkacak.

“3 PUANI ALMAK İSTİYORUZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, Mersin İdmanyurdu ile ciddi bir müsabaka oynayacaklarını kaydederek, “Mersin İdmanyurdu’nu izledik. Adana Demirspor’a karşı iyi futbol oynadılar. Onlarda can havliyle puanlara ihtiyaçları var. İkinci devrede herkes inanılmaz bir mücadele içerisine girdi. Geride kalan hafta alınan skorları da gördünüz. Her müsabaka kendine göre zordur. Ciddi bir müsabakaya çıkacağız. Sahamızda atamadığımız golleri bu maçta atmak istiyoruz. 3 puanı almak istiyoruz. İkinci devrenin birinci maçına iyi bir başlangıç yaparak, güvenli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

TFF 1. Ligin ilk yarısında Mersin’de oynanan karşılaşmayı Evkur Yeni Malatyaspor Dialiba (2) ve Sinan Özkan’ın golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya İnönü Stadı’nda şuana kadar 18 puan topladı. 9 iç saha maçında 5 galibiyet alan sarı kırmızılılar, 3 maçta berabere kalırken, 1 maçı ise kaybetti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi