EYMS Bugün Sivasspor İle Karşı Karşıya

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, bugün 13.00’da Malatya İnönü Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 3 puanın sahibi olan takım, ikinci yarıya avantajlı başlamış olacak.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Hakemi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Bilgiç’in yardımcılıklarını Manisa Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Volkan Narinç ile İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi İlker Takpak yapacak.

TFF 1. Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısını 30 puanla ikinci sırada tamamlarken, Sivasspor ise 28 puanla dördüncü sırada yer aldı.

EYMS 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İlk yarının son maçında deplasmanda Boluspor’u 5-1 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarısının sonlarında büyük bir düşüş yaşamıştı.

Sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısında Malatya İnönü Stadı’nda oynadığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Giresunspor ve Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor’a ise 1-0 yenildi.

EYMS’NİN İÇ SAHA PERFORMANSI

TFF 1. Lig’de ilk yarıyı 30 puanla ikinci sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında 17 puan topladı.

Sarı kırmızılılar, ligin ilk yarısında iç sahada 8 karşılaşmaya çıktı. 8 karşılaşmanın 5’ini kazanan, 2’sinde berabere kalan ve sadece 1’inde mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında 17 puan toplayabildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıda ilk iç saha maçını 28 Ağustos’ta Samsunspor ile oynadı. Sarı kırmızılılar, müsabakayı Dialiba’nın 44’ncü dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Ligin dördüncü haftasında Malatya İnönü Stadı’nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, zorlu karşılaşmayı Dialiba ve Amutu’nun golleriyle 2-0 kazandı.

İç sahadaki ilk beraberliğini ligin 12’nci haftasında Giresunspor’a karşı 1-1’lik skorla alan sarı kırmızılılar, bir sonraki iç saha maçında Bandırmaspor’a 1-0 yenildi ve iç sahadaki ilk mağlubiyetini de almış oldu.

SİVASSPOR 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde şampiyonluk yarışı veren Sivasspor ise ilk yarının son bölümünde çıkış yakaladı ve 28 puan toplayarak, şampiyonluk yarışının içerisinde olduğunu gösterdi.

Kırmızı beyazlılar, TFF 1. Ligin son 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Giresunspor’u 2-1, Göztepe’yi 3-0, Bandırmaspor’u 1-0 yenen Sivasspor, Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor, deplasmanda oynadığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı ve 11 puan toplayabildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi