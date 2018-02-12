EYMS Bursa Maçı Hazırlıklarına Başladı
Süper Ligin 22.haftasında önümüzdeki Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligin 21.haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak, puanını 27’ye çıkaran sarı kırmızılılar, 22.haftada 18 Şubat Pazar günü 13.30’da deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.
Haftayı 27 puanla 9.sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, iki günlük iznin ardından Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları nedeniytle tedavileri süren orta saha oyuncusu İssiar Dia ve forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in yanı sıra izinli olan forvet oyuncusu Fernando Emanuel Dening ile sağ kanat oyuncusu Michael Pereira katılmadı.
Kasımpaşa maçında kart cezası sona eren Adem Büyük, Bursaspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.
BOUTAİB’İN YETİŞMESİ ZOR
Ligin 22.haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada kart cezalıları İssam Chebake ile Arturo Rafeal Mina Meza forma giyemeyecek.
Uzun süren sakatlık döneminin ardından sakatlığı nükseden ve tedavisi devam eden İssiar Dia’nın da Bursaspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.
Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında sakatlanan ve kadrodan çıkarılan forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in ise tedavisi devam ediyor.
Teknik direktör Erol Bulut, Faslı oyuncunun sahalara dönmesinin bir hafta 10 gün gibi bir süreci bulacağını söyledi.
Bulut, Boutaib’in durumuyla ilgili, “Khalid antrenmanda bir pozisyonda yanlış bir hareketten adalesini incitti. Tahmin ediyorum bir hafta 10 gün içerisinde bizimle yer alacak. Birinci derecede yırtık var. Bursaspor maçına yetişeceğini düşünmüyorum” demişti.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
DİA İLE YAPILAN ANTLAŞMA ARA TRANSFER DÖNEMİNDE FES EDİLEREK 2.LİG VE 3.LİGDEN GELECEK VAD EDEN FTBOLCULAR KATILMALIYDI.EROL HOCA GENÇ OYUNCULAR İÇİN BULUNMAZ BİR TEKNİK ADAM.GELDİĞİ GÜNDEN BERİ TAKIMIN OYUN DÜZENİNDE ÜZERİNE KOYARAK GİDEN, TÜM ELEŞTİRİLERE RAĞMEN ÇİZGİSİNİ DEĞİŞTİRMEYEN BİR HOCA
Sezon sonu elimizdeki yabancıların çoğunu gönderip gelecek vaad eden özellikle afrika kökenli genç yıldız adaylarına yönelmemiz gerekir.Afrikalılar biraz problemli olabilirler ama ucuza alıp satabiliriz.Gana,Fildişi sahilleri,nijerya,kamerundan oyauncu bakılmalı yada arap ülkelerinden fas,cezayir olabilir.
BU HAFTA ALTIMIZDAKİ TAKIMLARIN TÜMÜ GÜÇLÜ RAKİPLERLE OYNUYOR ALACAĞIMIZ ÜÇ PUANLA ÇOK RAHATLAYIP ÜST SIRALARI ZORLAYABİLİRİZ.
Sezon başından beri Azubuike den beklenen performansı göremedik.O da bu hafta dinlendirilmeli.Dia geldiğinden beri zerre kadar faydasını göremedik.Orta saha ile forvet hattı birbirlerine çok uzaklar.rakip kale önünde çoğalamadığımız için gol kısırlığı çekiyoruz.
Hocam şu oynatmadıgın oyuncuları bi oynat derim paslanacaklar barazit neden oynamiyor. Berk yıldıza şans ver hocam eren tozlu gibi savaşcı oyuncun var ilk onbire alınmiyor. Şu pereiranın da bi kulağını çek yatıyo ilk devre canavar gibiydi maşallah bu hafta gilberto da ilk on birde olmalı en az bursadan bir puanla dönmeliyiz.
Sadık 3 sarı kartlı o da bu maç kart görür karabüğe karşı oynamaz. 4 antalyaya 4 kasımpaşaya puan ikramında bulunduk. Bakalım bursa ya bne ikram edeceğiz.. !!!!
Dia geldiginden beri sakat halbuki en heycan veren transferdi inşallah yattığı bu 5 ayda para ödenmemistir.