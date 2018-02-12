EYMS Bursa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Süper Ligin 22.haftasında önümüzdeki Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 21.haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak, puanını 27’ye çıkaran sarı kırmızılılar, 22.haftada 18 Şubat Pazar günü 13.30’da deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haftayı 27 puanla 9.sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, iki günlük iznin ardından Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları nedeniytle tedavileri süren orta saha oyuncusu İssiar Dia ve forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in yanı sıra izinli olan forvet oyuncusu Fernando Emanuel Dening ile sağ kanat oyuncusu Michael Pereira katılmadı.

Kasımpaşa maçında kart cezası sona eren Adem Büyük, Bursaspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

BOUTAİB’İN YETİŞMESİ ZOR

Ligin 22.haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada kart cezalıları İssam Chebake ile Arturo Rafeal Mina Meza forma giyemeyecek.

Uzun süren sakatlık döneminin ardından sakatlığı nükseden ve tedavisi devam eden İssiar Dia’nın da Bursaspor maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Kasımpaşa maçı hazırlıkları esnasında sakatlanan ve kadrodan çıkarılan forvet oyuncusu Khalid Boutaib’in ise tedavisi devam ediyor.

Teknik direktör Erol Bulut, Faslı oyuncunun sahalara dönmesinin bir hafta 10 gün gibi bir süreci bulacağını söyledi.

Bulut, Boutaib’in durumuyla ilgili, “Khalid antrenmanda bir pozisyonda yanlış bir hareketten adalesini incitti. Tahmin ediyorum bir hafta 10 gün içerisinde bizimle yer alacak. Birinci derecede yırtık var. Bursaspor maçına yetişeceğini düşünmüyorum” demişti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi