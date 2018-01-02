EYMS Çarşamba Günü Antalya’da Toplanıyor

Süper Ligin ilk yarısında 22 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları başlıyor. Antalya’da 3 Ocak Çarşamba günü toplanacak olan sarı kırmızılılar, devre arası hazırlıklarını 15 Ocak’a kadar sürdürüp, Osmanlıspor ile 20 Ocak’ta oynayacağı karşılaşma için Ankara’ya geçecek.

2017 yılında Süper Lig’e yükselmenin ve tarihinde ilk kez bu ligde mücadele etmenin mutluluğunu yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 22 puanla 10.sırada tamamladı. Devre arasına Galatasaray ve Kayserispor maçlarında aldığı galibiyetlerle giren sarı kırmızılılar, Çarşamba günü ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’da toplanacak. 15 Ocak’a kadar hazırlıklarını sürdürecek sarı kırmızılılar, bu kapsamda 3 hazırlık karşılaşması oynayacak. Evkur Yeni Malatyaspor, kamp sonrası 20 Ocak’ta Osmanlıspor ile 20 Ocak’ta deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Ankara’ya geçecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAKLAR

Evkur Yeni Malatyaspor’da kamp programı dahilinde teknik direktör Erol Bulut’un 3 hazırlık maçı yapmayı planladığı öğrenildi. Yapılacak olan hazırlık maçlarını 7-10 ve 13 Ocak tarihlerinde yapmayı planlayan sarı kırmızılılarda maçların tarihleri belirlenirken, şuan için Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir maçının tarihi, yeri ve saati belli oldu. 10 Ocak tarihinde Medipol Başakşehir’in kamp yaptığı Antalya Belek’te bulunan otelin sahasında yapılacak olan hazırlık maçı saat 18.00’da oynanacak.

Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp programı dahilinde 7 Ocak ve 13 Ocak’ta yapacağı hazırlık maçlarının hangi takımlarla yapılacağı ise kampta belirlenecek.

6 OYUNCUYLA YOLLARIN AYRILMASI PLANLANIYOR

Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 13.haftasında Malatya’da oynanan Beşiktaş karşılaşması sonrası Yalçın Ayhan, ‘disiplinsiz davranışları’ nedeniyle kadro dışı bırakılmış ve karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda, Yalçın Ayhan’ın dışında İssiar Dia, Sadio Diallo, Fabien Farnolle, Nacer Barazite ve Mustafa Batuhan Altıntaş ile yolların ayrılması bekleniyor.

Teknik Direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda ilk olarak takımda ikinci yarı düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmayı planlayan sarı kırmızılılarda Bulut’un istemediği isimlerle görüşmelere başlandı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR’UN İLK YARI PERFORMANSI

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin ilk yarısını topladığı 22 puanla 10’ncu sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar, ligde 17 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı golcüsü, ligin ilk yarısında kaydettiği golle takımın en golcü ismi olurken, gol krallığı yarışında dördüncü sırada yer aldı. Boutaib, Osmanlıspor karşılaşmasında 2, Antalyaspor, Bursaspor, Karademir Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Galatasaray ve Kayserispor karşılaşmalarında 1’er gol attı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu İssam Chebake, ligin ilk yarısında takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkat çekti. 16 karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Chebake, bin 396 dakika sahada kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor ligde şuana kadar oynadığı 17 karşılaşmada yüzde 52,2’lik oranla Trabzonspor ve Galatasaray’ın arkasında en çok hava topu kazanan 3. takım oldu. En fazla Hava Topu Kazanan takım olan Trabzonspor yüzde 58,7’lik orana sahipken Galatasaray ise yüzde 53,8’lik oranla ikinci sırada yer aldı. Sarı kırmızılılarda iç sahada ise Hava Topu Kazanma oranı yüzde 52,8. Sarı kırmızılılar, ayrıca dış sahada yüzde 80,8 pas oranıyla ligde 17 haftalık bölümde dış sahada oynanan maçlarda en çok pas yapan Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından 5. takım oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor’da oynadığı maçlarda en çok kart gören oyuncu 6 sarı kartla Khalid Boutaib. Boutaib’i 5 sarı kartla Issam Chebake ve Aytaç Kara takip ediyor. 17 haftalık bölümde sarı kırmızılılarda en fazla forma giyen futbolcu ise 16 maçta forma giyen Khalid Boutaib ve İssam Chebake oldu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi