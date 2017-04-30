EYMS Çarşamba Günü Bandırma ile Oynayacak

TFF 1. Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, 3 maç aradan sonra galip gelerek, puanını 57’ye yükseltti ve son 4 haftaya avantajlı girdi.

Ligin 30’uncu haftasında sahasında İzmir ekibi Göztepe’yi konuk eden Malatya ekibi, 73’üncü dakikada defans oyuncusu Murat Akça’nın kafa golüyle rakibini 1-0 yendi ve 3 hafta aradan sonra galip gelmeyi başardı.

Ligde bitime 4 hafta kala en yakın takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor’un 5 puan önünde yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 31’nci haftasında 3 Mayıs Çarşamba günü kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor’a konuk olacak.

Evkur Yeni Malatyaspor, şuana kadar ligde oynadığı 16 iç saha maçında 36 puan toplayarak, iç sahada en çok puan toplayan takım olma unvanını da sürdürdü. Malatya ekibi, 16 iç saha maçında 11 kez galip gelirken, 3 beraberlik, 2’de mağlubiyet aldı.

Ligdeki avantajını sürdürüp, Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar, 31’nci haftada Bandırmaspor deplasmanında puan arayacak.

Lig’de 30’ncu haftada deplasmanda Adana Demirspor’u 4-1 yenerek, kümede kalma adına umutlanan Bandırmaspor, lideri evinde yenerek, küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması 3 Mayıs Çarşamba günü 16.00’da Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak.

“BU GALİBİYET ŞAMPİYONLUĞUN ŞİFRESİ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, Göztepe maçında aldıkları galibiyetin bir anlamda şampiyonluğun şifresi olduğunu ifade etti.

Göztepe karşısında iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını dile getiren Gündüz, “Bizim ve rakibimiz için önemli bir karşılaşmaydı. Takımımız iyi mücadele etti ve pozisyonlar yakaladı. Bu önemli karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldık ve ligdeki avantajımızı sürdürmeyi bildik. Bu karşılaşma bir anlamda şampiyonluğun şifresiydi. Kalan 4 haftaya avantajlı giriyoruz. Ama rehavete kapılmadan, aynı ciddiyetle kalan 4 haftada da mücadelemize devam edeceğiz. Göztepe maçı bizim için geride kaldı, önümüzde Çarşamba günü oynayacağımız Bandırmaspor karşılaşması var. Deplasmanda oynayacağımız bu zorlu karşılaşmadan da galibiyetler ayrılıp, Süper Lig hedefimize bir adı daha yaklaşmak istiyoruz” dedi.

Gündüz, Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederek, “Taraftarlarımız maçın başından sonuna kadar büyük bir destek verdi. Taraftarlarımız her zaman itici bir güç oldu. Ligin boyu iyice kısaldı ve avantajı elimizde bulunduruyoruz. Kalan 4 haftada da taraftarlarımızın desteğiyle hedefe ulaşacağız. Sezon boyunca her zaman takımımızın yanında olan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

FOTOĞRAF: Evkur Yeni Malatyaspor’un Göztepe karşısına çıkan onbiri