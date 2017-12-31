EYMS Çarşamba Günü Toplanıyor

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Çarşamba günü Antalya’da toplanacak. 15 Ocak’a kadar Antalya’da ikinci yarıya hazırlanacak olan sarı kırmızılılar, 20 Ocak Cumartesi günü Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Ankara’ya gidecek.

Ligin ilk yarısını 22 puanla 10’ncu sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarıya kritik maçlarla başlayacak.

İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, 19’ncu hafta sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk ettikten sonra Antalyaspor deplasmanına gidecek. 21.haftada Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak olan Evkur yeni Malatyaspor, 22.haftada ise Bursaspor ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak.

İkinci yarının ilk 5 haftalık bölümünde 3 karşılaşmayı altındaki rakiplerle oynayacak olan sarı kırmızılılar, bu süreci en iyi şekilde geçerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

DEVRE ARASINA MORALLİ GİRDİLER

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk yarıda 17 haftalık bölümde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Ligin ilk yarısında 22 puan toplayan sarı kırmızılılar, ilk yarının son iki maçında Galatasaray’ı 2-1, Kayserispor’u ise 1-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, devre arasına moralli girdi.

İlk yarıda 4 büyüklerden Galatasaray ve Trabzonspor’u mağlup eden sarı kırmızılılar, Beşiktaş ile berabere kalırken, Fenerbahçe’ye deplasmanda mağlup oldu.

Yeni Malatya Gazetesi