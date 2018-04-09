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EYMS Cumartesi A.Alanyaspor’u Konuk Edecek

EYMS Cumartesi A.Alanyaspor’u Konuk Edecek
  • 09.04.2018
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 Evkur Yeni Malatyaspor Süper Ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’de Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.

  Ligin 28.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan ve haftayı 37 puanla 10.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29.haftasında sahasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyet sonrası haftayı 37 puanda tamamladı. Ligde geride kalan 28 haftalık süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 33 gol atıp, 37 gol yedi. Ligde geride kalan son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u sahasında yenerek, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Süper Lig’de 29.haftada oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:

13 Nisan Cuma

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş

14 Nisan Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe

15 Nisan Pazar

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği

16.00 Göztepe-Bursaspor

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir

16 Nisan Pazartesi

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor.

Yeni Malatya Gazetesi

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