EYMS Cumartesi A.Alanyaspor’u Konuk Edecek
Evkur Yeni Malatyaspor Süper Ligin 29.haftasında 14 Nisan Cumartesi günü 16.00’de Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek.
Ligin 28.haftasında deplasmanda İstanbul ekibi Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olan ve haftayı 37 puanla 10.sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29.haftasında sahasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 28.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir karşısında aldığı 1-0’lık mağlubiyet sonrası haftayı 37 puanda tamamladı. Ligde geride kalan 28 haftalık süreçte 10 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 33 gol atıp, 37 gol yedi. Ligde geride kalan son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 galibiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u sahasında yenerek, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
Süper Lig’de 29.haftada oynanacak olan karşılaşmaların programı şöyle:
13 Nisan Cuma
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş
14 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
15 Nisan Pazar
13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği
16.00 Göztepe-Bursaspor
16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir
16 Nisan Pazartesi
20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor.
Yeni Malatya Gazetesi