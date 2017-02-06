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Malatya Haber -

EYMS- Denizli Maçı Bilet Fiyatları Açıklandı

EYMS- Denizli Maçı Bilet Fiyatları Açıklandı
  • 06.02.2017
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TFF 1. Ligin 20’nci haftasında 11 Şubat Cumartesi günü 13.00’da Vodafone Arena’da Evkur Yeni Malatyaspor ile Denizlispor arasında oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

Malatya İnönü Stadı’nın zemininin iyi olmamasından dolayı İstanbul Beşiktaş Vodafona Arena’da oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: VİP: 100 TL, Diğer tribünler: 30 TL.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, Denizlispor ile 11 Şubat Cumartesi günü 13.00’da Vodafone Arena’da karşı karşıya geleceklerini, bilet fiyatlarının VİP için 100, diğer tribünler için 30 TL olduğunu kaydetti.

Gündüz, taraftarların Passolig internet sitesinden, Vodafone Arena Stadı önü gişelerinden bilet yüklemesi ve Passolig kart basımı yapabileceklerini söyledi.

Yeni Malatya Gazetesi

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