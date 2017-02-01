EYMS Denizli Maçına Antalya’da Hazırlanıyor

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, lige verilen arayı Antalya’da mini kamp yaparak değerlendirecek. Sarı kırmızılılar, 11 Şubat’ta oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına kadar Antalya’da çalışıp, daha sonra maçın oynanacağı İstanbul’a geçecek.

Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor, Antalya Lara’da toplanarak, mini bir kamp çalışması yapacak. Samsunspor maçı sonrası izne ayrılan teknik heyet ve futbolcular, üç günlük iznin ardından Antalya’da toplandı. Mini kamp çalışmalarına yeni transfer Jonathan Ayite’nin yanı sıra bütün futbolcular katıldı.

Sarı kırmızılılar, TFF’nin onay vermesi halinde İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da 11 Şubat Cumartesi günü Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmaya kadar hazırlıklarını Antalya’da sürdürecek. Takım maça bir gün kala İstanbul’a geçecek.

Yeni Malatya Gazetesi