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Malatya Haber -

EYMS- Denizli Maçının Hakemi

EYMS- Denizli Maçının Hakemi
  • 09.02.2017
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TFF 1. Lig’de 20’nci haftada görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor karşılaşmasını Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetecek.

Lige verilen bir haftalık aradan sonra heyecan 11, 12 ve 13 Şubat’ta oynanacak olan karşılaşmalarla devam edecek. TFF 1. Ligin 20’nci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. 11 Şubat Cumartesi günü Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşmayı Edirne Bölgesi’nden Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın yardımcılıklarını İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Baki Tuncay Akkın ile Ankara Bölgesi’nden Erdinç Sezertam yapacak.

TFF 1. Ligin 20’nci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

11 Şubat Cumartesi

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor: Özgür Yankaya-Vodafone Arena

13.30 Ümraniyespor-Elazığspor: Koray Gençerler-Atatürk Olimpiyat

16.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan-Eskişehir Yeni Stadyum

18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu-Mersin Stadyumu

12 Şubat Pazar

13.00 Bandırmaspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz-Bandırma 17 Eylül

13.00 Sivasspor-Samsunspor: Bahattin Şimşek-Yeni 4 Eylül Stadı

16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun-Giresun Atatürk

18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan-5 Ocak Fatih Terim Stadı

13 Şubat Pazartesi

18.30 Göztepe-Balıkesirspor: Süleyman Abay-Bornova Stadı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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