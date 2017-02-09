EYMS- Denizli Maçının Hakemi
TFF 1. Lig’de 20’nci haftada görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre, Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor karşılaşmasını Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetecek.
Lige verilen bir haftalık aradan sonra heyecan 11, 12 ve 13 Şubat’ta oynanacak olan karşılaşmalarla devam edecek. TFF 1. Ligin 20’nci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. 11 Şubat Cumartesi günü Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşmayı Edirne Bölgesi’nden Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın yardımcılıklarını İzmir Bölgesi’nden Süper Lig Yardımcı Hakemi Baki Tuncay Akkın ile Ankara Bölgesi’nden Erdinç Sezertam yapacak.
TFF 1. Ligin 20’nci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
11 Şubat Cumartesi
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor: Özgür Yankaya-Vodafone Arena
13.30 Ümraniyespor-Elazığspor: Koray Gençerler-Atatürk Olimpiyat
16.00 Eskişehirspor-Manisaspor: Volkan Bayarslan-Eskişehir Yeni Stadyum
18.30 Mersin İdmanyurdu-Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu-Mersin Stadyumu
12 Şubat Pazar
13.00 Bandırmaspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz-Bandırma 17 Eylül
13.00 Sivasspor-Samsunspor: Bahattin Şimşek-Yeni 4 Eylül Stadı
16.00 Giresunspor-Şanlıurfaspor: Mustafa İlker Coşkun-Giresun Atatürk
18.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor: Çağatay Şahan-5 Ocak Fatih Terim Stadı
13 Şubat Pazartesi
18.30 Göztepe-Balıkesirspor: Süleyman Abay-Bornova Stadı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi