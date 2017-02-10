EYMS Denizlispor İle Karşı Karşıya Geliyor

TFF 1. Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor ile Denizlispor, Beşiktaş Vodafone Arena’da karşı karşıya geliyor. Cumartesi saat 13.00’de başlayacak olan karşılaşmada Evkur Yeni Malatyaspor, Denizlispor’u yenip, galibiyet serisi yakalamak Denizlispor ise sarı kırmızılılardan puan alıp, çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşma TRT Spor ve TRT Kürdi kanallarından naklen yayınlanacak.

Ligin 20’nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Denizlispor İstanbul’da kozlarını paylaşıyor. 34 puanla ligde üçüncü sırada bulunan sarı kırmızılılar, Denizlispor’u yenerek, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Yeşil siyahlılardan alacağı 3 puanla galibiyet serisi yakalamak isteyen Malatya ekibi, başka bir sonuç düşünmüyor.

Ligde deplasmanda en çok puan toplayan Denizlispor ise İstanbul’daki mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Play-Off potasına girmek isteyen yeşil siyahlılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kader maçı olarak görüyor.

İKİ EKİBİN BEŞİNCİ RANDEVUSU

Evkur Yeni Malatyaspor ile Denizlispor şuana kadar dört kez karşı karşıya geldi. İki ekibin daha önceki 4 maçında Yeni Malatyaspor 1, Denizlispor ise 2 kez galip geldi. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

İki ekip ilk olarak 2015 yılında hazırlık maçında karşılaştı. Yeni Malatyaspor, hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 2-1 Denizlispor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligin ikinci yarısında Denizli’de oynanan karşılaşmada ise 2-0’lık sonuçla gülen taraf Denizlispor oldu.

Bu sezon ligin ilk yarısında Denizli’de oynanan karşılaşma ise 1-1 berabere sonuçlandı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR EVİNDE 3 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Evkur Yeni Malatyaspor ile Denizlispor, Malatya İnönü Stadı’nın zemininin iyi olmaması nedeniyle İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılılar, ligde geride kalan 3 haftada iç sahada maç kaybetmedi. Adana Demirspor 1-1, Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Malatya ekibi, Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 yendi.

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de son maçında ise deplasmanda Samsunspor’a 3-0 yenildi.

DENİZLİSPOR DEPLASMANDA 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde 26 puanı bulunan Denizlispor ise şuana kadar deplasmanda en çok puan (16) toplayan takım oldu.

Yeşil siyahlılar, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi. Şanlıurfaspor’u 1-0, Elazığspor’u 3-0, Eskişehirspor’u 3-0 ve Göztepe’yi 4-2 yenen Denizlispor, Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil siyahlılar, deplasmandaki performansıyla dikkat çekiyor.

YANKAYA İKİ TAKIMIN MAÇLARINI YÖNETTİ

Evkur Yeni Malatyaspor-Denizlispor karşılaşmasını Edirne Bölgesi’nden Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetecek.

Yankaya, Evkur Yeni Malatyaspor’un 4 karşılaşmasını yönetti. Sarı kırmızılılar bu karşışaşmaların 1’ini kazanırken, 3’ünde mağlup oldu. Sarı kırmızılılar, Yankaya’nın yönettiği 2 iç saha maçının 1’ini kazanırken, 1’inde inde ise mağlup oldu.

Özgür Yankaya, Denizlispor’un ise 8 maçını yönetti. Yeşil siyahlılar, 8 karşılaşmanın 3’ünü kazandı, 2’sinde berabere kaldı, 3’ünü ise kaybetti. Denizlispor, Yankaya’nın yönettiği 4 deplasman maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

GOLCÜLER SAHNE ALIYOR

İki takımda da golcü futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Evkur Yeni Malatyaspor’da 10 gollü Dialiba sakatlığı sonrası Antalya kampında takımla birlikte çalıştı. Golcü futbolcunun Denizlispor karşılaşmasında ilk 11’de sahada yer alması bekleniyor.

Takımın golcü futbolcularından Micheal Pereira’nın da (4 gol) ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Aytemiz Alanyaspor ile TFF 1. Lig’de gol krallığı yaşayan Jonathan Ayite’nin de Denizlispor maçında kadroda olacak.

Denizlispor’da ise birden çok golcü bulunuyor. Yeşil siyahlılarda Ziya Alkurt’un 6, Yasin Ozan ve Leandro Kappel’in ise 5’er golleri bulunuyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi